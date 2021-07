L’hommage aux Avengers que vous avez peut-être manqué dans la scène Big Twist de Loki

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Les spoilers pour le dernier épisode de Loki – “L’événement Nexus” – sont à venir.

Loki de Marvel Studios a emmené les fans dans une course folle au cours de cette saison. Jusqu’à présent, les faans ont suivi le dieu du mal des couloirs de l’autorité de la variation temporelle jusqu’à un magasin Roxxcart et à la lune condamnée de Lamentis-1. L’émission a également été remplie de surprises, y compris ce camée A + dans l’épisode 4. Bien sûr, la fin de cet épisode a présenté une tournure encore plus grande qui ne manquera pas d’enthousiasmer les téléspectateurs pour le prochain épisode. Mais comme l’a révélé la réalisatrice Kate Herron, cette scène de clôture rend également hommage à The Avengers d’une manière cool.