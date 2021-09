L’hommage chic mais subtil d’Emma Raducanu aux racines roumaines à l’US Open | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Emma Raducanu : une adolescente britannique remporte l’US Open

Le joueur de 18 ans, dont le père est originaire de Bucarest en Roumanie et la mère de Sheyang en Chine, a remporté samedi la finale de l’US Open en deux sets 6-4 et 6-3. Tout au long de la compétition, Raducanu – qui est née au Canada et a déménagé au Royaume-Uni alors qu’elle n’avait que deux ans – a porté du rouge, du jaune et du bleu dans ce que beaucoup perçoivent comme un clin d’œil au drapeau roumain.

La star du tennis britannique est extrêmement fière de son héritage, avec sa biographie sur Twitter disant: “londres|toronto|shenyang|bucarest”.

Et depuis son ascension rapide de la célébrité sportive cet été, l’adolescente exceptionnelle a été présentée comme une lumière brillante du multiculturalisme britannique.

La nouvelle championne de l’US Open n’a pas tardé à montrer son amour pour la Grande-Bretagne en tweetant une image d’elle tenant le drapeau de l’Union dans une main et le trophée dans l’autre, déclarant triomphalement à ses 450 000 followers : “Nous la prenons HOMEEE.”

La championne improbable, qui a fait ses études à Bromley, dans le sud-est de Londres, a commencé à jouer au tennis à l’âge de cinq ans et attribue son succès à ses parents.

Discutant de l’influence de ses parents sur sa carrière plus tôt cette semaine, elle a déclaré: “Je pense que le calme et la force mentale viennent certainement de mon éducation.

“Je pense que mes parents m’ont tous les deux inculqué dès mon plus jeune âge pour avoir définitivement une attitude positive sur le court.

Emma Raducanu a remporté la finale de l’US Open de samedi (Image: GETTY)

Tout au long de l’US Open, l’adolescent a porté du rouge, du jaune et du bleu (Image: GETTY)

“Quand j’étais plus jeune, c’était définitivement interdit si j’avais une mauvaise attitude.

“Donc, dès mon plus jeune âge, j’ai définitivement appris cela et cela m’a suivi jusqu’à maintenant.”

Et parlant l’année dernière, elle a dit de ses parents Ian et Renee : « Ils ont été très durs avec moi quand j’étais enfant.

«Ils ont été arrogants dans une certaine mesure, pas seulement au tennis mais dans tout. Je pense que j’ai développé cette mentalité depuis mon plus jeune âge.

Emma Raducanu encourageait l’Angleterre à Wembley lors de l’Euro 2020 de cet été (Image: INSTAGRAM)

« Du côté de la famille de ma mère, quand je vais en Chine, ils sont tellement résistants mentalement. C’est comme si rien ne pouvait les abattre.

«Je dirais que je tire une grande partie de mon inspiration d’elle. Ma mère a travaillé très dur.

La jeune star britannique, qui a obtenu un A en maths et un A* en économie dans ses bacs cette année, parle également couramment le mandarin grâce à sa maman.

S’exprimant à Wimbledon plus tôt cette année, Raducanu a révélé qu’elle avait également des liens étroits avec la patrie de son père et qu’elle se rendait chaque année en Roumanie.

Elle a déclaré: “Ma grand-mère, Mamiya, vit toujours dans le centre de Bucarest. J’y retourne quelques fois par an, je reste avec elle, je la vois.

Le père de 18 ans est originaire de Bucarest en Roumanie et sa mère est originaire de Sheyang en Chine (Image: GETTY)

“C’est vraiment sympa. J’adore la nourriture, pour être honnête. Je veux dire, la nourriture est incroyable. Et la cuisine de ma grand-mère est aussi quelque chose de spécial. J’ai des liens avec Bucarest.”

Son choix de tenue, qu’elle portait à chacune des manches de l’US Open, a été salué par ses fans sur les réseaux sociaux.

L’un d’eux a écrit sur Twitter : “Emma Raducanu est britannique et a joué pour la Grande-Bretagne. Mais elle est aussi roumaine et portait les couleurs de la Roumanie. Les immigrants plus que quiconque comprennent que les frontières ne sont souvent que des lignes artificielles dessinées sur un morceau de papier. Ou du moins ils devraient être.”

Un autre a écrit : “En associant son haut rouge et bleu brillant (un produit Nike standard) à une visière jaune, la championne de l’US Open Emma Raducanu a habilement représenté les couleurs de la Roumanie (où son père est né), de la Chine (où sa mère est née) et le Royaume-Uni dans un seul kit.”

La victoire historique de Raducanu a suscité les éloges de la royauté, d’autres stars du sport et de célébrités (Image: GETTY)

Et un autre a dit : “Est-ce moi ou Emma Raducanu porte-t-elle les couleurs de la Roumanie, pays de naissance de son père ? Drapeau de la Roumanie #USOpen”

Elle est également profondément fière de son éducation anglaise et s’est rendue sur Instagram plus tôt cette année – vêtue d’un maillot de football anglais – alors qu’elle encourageait les Three Lions lorsqu’ils ont affronté le Danemark en demi-finale de l’Euro 2020.

La victoire historique de Raducanu à l’US Open a suscité les éloges de la royauté, d’autres stars du sport et de célébrités.

La reine, la duchesse de Cambridge et le Premier ministre Boris Johnson font partie de ceux qui l’ont félicitée.

L’adolescent est le premier qualifié à remporter un grand chelem (Image: GETTY)

L’adolescente est la première qualifiée à remporter un grand chelem, et sa victoire survient seulement trois mois après avoir obtenu son bac.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a salué les antécédents multiculturels de Raducanu.

Il a tweeté : “L’histoire d’Emma Raducanu est l’histoire de Londres. Née au Canada de parents chinois et roumains, elle a déménagé à Londres à l’âge de deux ans.

“Ici à Londres, nous embrassons et célébrons notre diversité. Et si vous travaillez dur et obtenez un coup de main, vous pouvez tout accomplir. #USOpen.”

La députée travailliste Rosena Allin-Khan a ajouté: “Les parents d’Emma Raducanu sont roumains et chinois, elle-même est née au Canada mais elle s’identifie toujours fièrement comme britannique – elle vient de remporter l’US Open.

“Rappelez-vous ceci, être britannique peut constituer un vrai mélange. C’est pourquoi nous devons être un pays ouvert et accueillant.”

Judy Murray a tweeté une photo de Raducanu dans sa jeunesse avec la joueuse de tennis roumaine Simona Halep.

Elle a tweeté : “Nous ne devrions jamais sous-estimer l’importance des modèles féminins dans le sport et créer des opportunités pour les jeunes athlètes de se rapprocher d’elles. Le père d’Emma Raducanu est roumain et la voici avec Simona Halep.”