L’hommage de la reine à Charles et William a été un rare moment de « louange pour la famille » | Royale | Nouvelles

Après avoir été avisée par ses médecins de ne pas se rendre en Écosse pour assister au sommet sur le climat, la monarque a dû travailler à domicile pour enregistrer un discours qui serait diffusé à Glasgow. Vêtue de vert et s’adressant au public de la COP26 à côté d’une photo de son défunt mari, le prince Philip, la monarque a rendu un hommage touchant aux premières convictions du duc d’Édimbourg en matière de durabilité et a également salué le travail de son fils et de son petit-fils.

L’expert royal Katie Nicholl a dit OK! que les paroles de la reine auraient eu beaucoup de sens pour les futurs rois.

« C’était un message profondément personnel et sa réflexion sur le duc d’Édimbourg et bien sûr ce positionnement très important de cette très belle photo de lui entouré de papillons », a-t-elle déclaré.

«C’est sa façon non seulement de se souvenir de Philip, mais aussi de rendre hommage à son travail et de dire très clairement que son héritage et sa campagne se perpétuent dans la génération future.

« L’entendre parler de sa fierté personnelle envers son fils et son petit-fils était vraiment touchant.

«Les éloges pour la famille ne sont pas très publics lorsqu’il s’agit de la reine, alors quand ils viennent, ils ont dû être ravis en privé.

« Quand elle rend hommage et un grand compliment comme ça, comme William l’a dit, cela signifie vraiment quelque chose. »

Lors de son discours, Sa Majesté a déclaré : « C’est une source de grande fierté pour moi que le rôle principal joué par mon mari pour encourager les gens à protéger notre fragile planète se perpétue grâce au travail de notre fils aîné Charles et de son fils aîné William.

« Je ne pourrais pas être plus fier d’eux. »

LIRE LA SUITE: « Nouveau respect » Charles a « gagné le soutien » du public à travers la pandémie

Cela a également conduit à une discussion avec le prince Charles et la reine, a ajouté l’expert.

Elle a déclaré: «William avait des doutes et s’est assis avec son père et sa grand-mère pour avoir une discussion franche sur son avenir avec Kate. Tous deux lui ont conseillé de ne rien précipiter.