L’hommage de l’annonceur au défunt oncle est interrompu par les RH de « Castellanos »

L’année dernière, le voltigeur des Reds de Cincinnati Nick Castellanos a frappé un coup de circuit au milieu des excuses à l’antenne de l’ancien annonceur de l’équipe, Thom Brennaman, qui a utilisé une insulte homophobe sur un micro chaud. Brennaman a appelé le play-by-play pour le home run au milieu des excuses et a poursuivi ses remarques dans un moment télévisé brutalement inconfortable.

Ces excuses maladroites sont devenues un mème, et l’hommage de Nick Castellanos ne s’appliquait pas seulement aux excuses. Cette saison, Castellanos a interrompu un moment sombre de la diffusion des Royals avec un autre coup de circuit.

Et bien que Castellanos ne joue évidemment pas dans la Frontier League, l’annonceur play-by-play de Washington Wild Things, Kyle Dawson, a quelque peu senti le circuit intempestif venir alors qu’il rendait hommage à son défunt oncle à l’antenne.

“J’espère que nous n’aurons pas Nick Castellanos et que quelqu’un frappe un coup de circuit pour égaliser le match en ce moment” salut… pic.twitter.com/tIj3gDP9vY – Jomboy Media (@JomboyMedia) 1er août 2021

Alors que Dawson parlait de la mort de son oncle, il s’est rendu compte que ses remarques s’étendaient jusqu’à la manche. Donc, en guise de remarque désinvolte, il a dit : « Cela va prendre plus de temps que prévu, mais ce n’est pas grave. Je vais juste vous donner les visuels et j’espère que nous n’aurons pas Nick Castellanos. Et quelqu’un frappe un coup de circuit pour égaliser le match en ce moment.

Au moment littéral où il a terminé cette phrase, Grant Heyman des Wild Things a lancé un coup de circuit au champ droit.

Dawson a réagi : « Bien sûr. Mon Dieu », alors que le ballon franchissait le mur. Il a mis cette énergie de Nick Castellanos là-bas – cela devait arriver!

Dawson tweeterait la vidéo avec un message pour son oncle Charlie.

Merci pour le moment, Oncle Charlie. Je t’aime. pic.twitter.com/yfRiPHMao6 – Kyle Dawson (@RealKyleDawson) 1er août 2021

Il a écrit : « Merci pour le moment, oncle Charlie. Je t’aime.”

Il ne fait aucun doute que ce sera un souvenir spécial pour ce qui était clairement une période difficile pour Dawson et sa famille.