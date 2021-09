L’hommage de Tom Holland à “My MJ” Zendaya vous fera pâmer

Tom Hollandle dernier hommage de Zendaya fera vibrer vos sens Spidey.

La star d’Euphoria a eu 25 ans mercredi 7 septembre. 1, et pour célébrer le grand jour, sa co-vedette de Spiderman: No Way Home – et son petit ami hors écran – lui a posté un message réconfortant en ligne.

“Mon MJ, passe le plus heureux des anniversaires”, a écrit Tom sur Instagram à côté d’une photo de tournage inédite. « Donnez-moi un appel lorsque votre [sic] up, xxx. “La photo dans les coulisses du miroir montre Zendaya en train de prendre une jolie photo des deux avec un appareil photo numérique. Et non seulement elle repose sur son épaule sur la photo, mais pour la touche parfaite, Tom est toujours vu enfilant sa tenue Spiderman – sans masque, bien sûr.

Naturellement, il n’a pas fallu trop de sens à Spidey pour énerver les fans de la jolie légende et à cause de cela, “My MJ” a immédiatement commencé à devenir une tendance sur Twitter. Un fan a exprimé le mieux le sentiment de tout le monde dans la section des commentaires du message, en demandant à bout portant : « ONT-ILS JUSTE LE CONFIRMER, AHHH ».