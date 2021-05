L’hommage de Vanessa Bryant à sa fille pour son anniversaire: “Mambacita”

Le 26 janvier 2020, un accident mortel d’hélicoptère en Californie a coûté la vie à Kobe Bryant et à sa fille Gianna, en plus de celle de sept autres personnes. Un an et trois mois se sont écoulés depuis lors, mais le souvenir des deux reste indélébile dans l’esprit de millions de personnes, même s’il y en a un qui ne pourra guère remplacer aucun d’un tel coup. Vanessa, épouse de la légende des Lakers et mère de ses enfants, n’a cessé de les honorer depuis., et ce vendredi, il a fait un autre pas pour se souvenir de sa fille la veille de son anniversaire.

L’Américain a créé une marque de vêtements qui s’appellera “ Mambacita ”, le surnom sous lequel Gigi était connue pour son talent de basket-ball, une compétence qu’il a sans doute héritée de son père et qu’il allait pratiquer précisément le jour du tragique accident. L’ancien joueur des Los Angeles Lakers a créé cet alter ego inspiré du film de Quentin Tarantino «Kill Bill» pour tenter de séparer sa vie sportive de sa vie privée.

«Le nom (Kobe Bryant) n’évoque qu’une émotion négative», expliquait-il dans une interview pour The New Yorker en 2014, rappelant l’épisode qu’il a vécu en 2003 avec une accusation d’agression sexuelle dont il était parti sans inculpation après avoir conclu un accord. “Mentionné: ‘Si je crée cet alter ego, alors quand je joue c’est ce qui sortira de ta bouche, séparer les choses personnelles». Tu ne regardes pas Bruce Banner, tu regardes le Hulk », avoua-t-il.« Quand je monte sur le terrain, je deviens ça, je suis le serpent tueur. J’ai froid », a-t-il ajouté.

Plus tard, il s’associera à Nike pour créer une ligue de basket-ball afin que les enfants puissent accéder au sport gratuitement et ils l’ont nommé Mamba, et des années plus tard, il arriverait. l’académie du même titre. Elle se dirigeait vers ce dernier le 26 janvier et maintenant Vanessa prend les devants en créant une marque avec un objectif tout aussi bon que ceux promus par son mari, car les profits iront à la Fondation Mamba & Mambacita.

Les vêtements peuvent être achetés à partir du samedi prochain, le 1er mai, date qui coïncide avec le jour où Gianna Bryant aura 15 ans.