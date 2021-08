L’hommage d’Olivia Rodrigo à Britney et Mean Girls dans la vidéo Brutal

Britney Spears

(. / YouTube)

Olivia fait directement référence à Britney. La robe qu’elle porte dans la scène bleue est la Roberto Cavalli que Spears portait en 2003 pour les American Music Awards. C’est un corset au tissu criard avec des applications brodées qui tombent tout au long de la robe. Rodrigo a complété le look avec une perruque bleue très rétro-futuriste, très The Fifth Element.

Méchantes filles

(YouTube @oliviarodrigo)

S’il y avait un hommage aux personnages de Janis Ian dans Mean Girls ou Lilly dans The Princess Diaries, ce serait le clip de Brutal. Parmi les personnages on voit le look de Janis ou Lilly avec le cheveux noirs, broches, pourboires, du volume et des reflets colorés.

De plus, la scène où ils marchent dans le couloir nous rappelle beaucoup la façon dont les plastiques marchaient dans le centre commercial ou à l’école.

(YouTube @oliviarodrigo)