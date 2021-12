L’hommage du gouvernement à Vicente Fernández sera à l’avenir – El Sol de México

La secrétaire à la Culture Alejandra Frausto a informé que ce sera à l’avenir qu’un hommage sera rendu au chanteur Vicente Fernández, décédé le 12 décembre à 6h15 du matin à Guadalajara.

Dans un premier temps, il a été confirmé que les autorités culturelles avaient offert le Palais des Beaux-Arts à la famille Charro de Huentitán pour organiser un hommage à sa carrière.

Les enfants et la femme de Chente n’ont pas commenté la question de toute la journée. Le présent hommage au corps a eu lieu à la VFG Arena, située au ranch Los Tres Potrillos.

Alejandra Frausto a écrit sur son compte Twitter que « l’hommage bien mérité du gouvernement mexicain à la vie et à la carrière de Vicente Fernández, le Charro de Huentitán, se tiendra plus tard dans le respect et en coordination avec la famille Fernández ».

Dans le message du responsable, il a également été précisé que « pour le moment, sa veuve, ses enfants et d’autres membres de sa famille resteront à Jalisco ».

Selon les informations officielles fournies par la famille, ce lundi une messe du corps aura lieu à 15h00 à la VFG Arena, à laquelle le public pourra assister.

Après la cérémonie religieuse, le dernier au revoir à Vicente Fernández sera privé. Son fils Gerardo Fernández a annoncé très tôt que la volonté de son père serait accomplie, qui a déclaré qu’il voulait être enterré dans le jardin du ranch Los Tres Potrillos.