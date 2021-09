L’hommage émotionnel de Jean Smart à son défunt mari était un moment spécial des Emmys 2021

Jean Smart a rendu hommage à son défunt mari, l’acteur Richard Gilliland lorsqu’elle a remporté un Emmy dimanche soir pour sa performance dans la comédie HBO Max Hacks. Gilliland est décédé subitement alors que Smart terminait le travail sur la série acclamée, qui présente Smart dans le rôle de la comédienne diva de Las Vegas Deborah Vance. Smart a également été nominé pour la série limitée HBO Mare of Easttown.

“Avant de dire quoi que ce soit d’autre, je dois remercier mon défunt mari Richard Gilliland, décédé hier six mois”, a déclaré Smart au début de son discours de remerciement. “Je ne serais pas ici sans lui, et sans qu’il mette sa carrière en veilleuse pour que je puisse profiter de toutes les merveilleuses opportunités que j’ai eues.”

Smart a également remercié ses enfants “incroyables” et “altruistes”, Connor et Forrest. Elle appelait alors des “individus créatifs” qui “supportent que maman fasse la navette entre Philadelphie et retour”. Elle a également qualifié le tournage de Hacks de “tellement excitant” et de spectacle qu’elle devait faire. Elle a également donné à sa co-star Hannah Einbender un nouveau surnom, l’appelant “Mind-Bender Einbender”. C’est maintenant son “vrai nom”, a plaisanté Smat, ajoutant: “Non, je plaisante, mais je n’aurais pas pu demander à une personne de tout rebondir tous les jours. Elle est naturelle. C’est un être humain précieux. . Elle est incroyable et chaque jour où nous allons au travail est une joie.”

La victoire de Smart dans la catégorie Meilleure actrice dans une série comique est sa quatrième victoire aux Emmys. Elle a remporté ses deux premiers Emmy Awards en 2000 et 2001 pour Frasier, puis son troisième en 2008 pour Samantha Who ?. Cette année, elle a également été nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle dans une série ou un film limité ou d’anthologie pour Mare of Easttown, mais a perdu contre sa co-star, Julianne Nicholson. Hacks a déjà été renouvelé pour une deuxième saison, cela pourrait donc être le premier de nombreux prix pour Smart en tant que Deborah Vance.

Dans une interview accordée au New Yorker en juin, Smart a déclaré qu’elle était une “épave” après la mort de Gilliland en mars. Il lui restait encore une semaine de tournage à faire sur Hacks. “Je devais faire une scène de funérailles. J’étais une épave, mais en fait, ça s’est avéré très drôle”, a expliqué Smart. “Mais il faisait partie de ces acteurs qui n’ont jamais eu la chance de vraiment montrer ce qu’il pouvait faire. Il l’a fait à quelques reprises sur scène. Mais il a vraiment sacrifié sa carrière pour que je puisse profiter de mes opportunités. Je n’aurait pas tout cela sans lui.”