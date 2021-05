“ L’hommage ” particulier de George Clooney à Brad Pitt dans sa nouvelle campagne

Et comme toutes les personnalités publiques qui l’ont précédé dans ce travail, l’interprète américain n’a pas hésité à enregistrer une vidéo promotionnelle qui tourne déjà sur les réseaux sociaux.

Et ce n’est pas pour moins, puisque loin de se limiter à expliquer les détails de l’initiative et les “ récompenses ” que recevront les plus généreux, la star de cinéma s’est mise dans le rôle d’une sorte d’adolescent obsédé par Brad Pitt, son bon ami et certainement l’une des idoles de jeunesse les plus en vue des années 1990.

Allongé sur son lit et serrant dans ses bras un coussin sur lequel est imprimé le visage de Brad, George Clooney a invité les futurs participants à profiter d’un week-end en compagnie du couple et pas moins que dans son luxueux manoir sur le lac de Côme, en Italie: tout cela en afin de forger une belle relation qui, qui sait, pourrait peut-être conduire à une «amitié pour la vie».