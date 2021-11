L’hommage «sexiste» de Chris Pratt à sa femme Katherine Schwarzenegger laisse les fans enragés

L’hommage de Chris Pratt à sa femme Katherine Schwarzenegger a rejeté un nombre surprenant de débats pour un article apparemment innocent sur l’amour entre époux. La référence de l’acteur de Jurassic World à Schwarzenegger lui donnant une « vie incroyable » et une « fille en bonne santé » était fausse pour beaucoup de ceux qui pensaient qu’il décrivait l’auteur comme sa possession. D’autres ont critiqué Pratt pour avoir cruellement spécifié que leur fille, Lyla Maria Pratt, est née en bonne santé puisque son fils avec son ex-femme Anna Faris est né prématurément et fait face à des problèmes de santé.

Mercredi, Pratt, 41 ans, a partagé une photo de lui avec Schwarzenegger, 31 ans, le regardant fixement. « Les gars. Pour de vrai. Regardez comme elle me regarde ! Je veux dire. Trouvez-vous quelqu’un qui vous regarde comme ça !! Vous savez !? Nous nous sommes rencontrés à l’église », a écrit Pratt dans la légende. « Elle m’a donné une vie incroyable, une magnifique fille en bonne santé, elle mâche si fort que parfois je mets mes écouteurs pour la noyer, mais c’est l’amour! »

Pratt a noté que Schwarzenegger l’aide « avec tout » et en échange, il ouvre un « pot de cornichons ». L’acteur a poursuivi: « Son cœur est pur et il m’appartient. Mon plus grand trésor juste à côté de ma carte Ken Griffey Jr Upper Deck Rookie. Ce qui, si vous le savez, en dit long. C’est son anniversaire dans environ 6 semaines. Donc, si je ne lui apporte rien, je lui dirai de regarder en arrière sur ce post. Je t’aime, chérie. »

Alors que certains des adeptes de célébrités de Pratt ont adoré le post, beaucoup de ses fans ont eu une réaction très différente. Beaucoup lui ont posé des questions sur son fils, tandis que d’autres ont suggéré que le message ne sonnait pas aussi bien qu’il le pensait. « Pourquoi mentionner qu’elle vous a donné une fille en bonne santé ? Êtes-vous amer que votre fils soit prématuré et ait des problèmes de santé ?? C’est une déclaration tellement passive-agressive », a écrit une personne. « Je ne pense vraiment pas que ce soit un article aussi génial que vous le pensez », a écrit un autre critique, ajoutant des emojis de drapeau rouge. « Tu sais que tu as un fils, n’est-ce pas ? Devrait-il aussi être le plus grand trésor ? » un autre a écrit.

D’autres ont également trouvé le message sexiste, critiquant Pratt pour avoir écrit sur Schwarzenegger comme si elle était sa possession. « Est-ce que vous venez de décrire votre femme comme une possession ? » a demandé une personne. « Vous vous êtes rencontrés à l’église. Serait-ce quand vous étiez encore marié à votre première femme ? La mère de votre fils. C’est un message dégoûtant et misogyne. Elle ne vous appartient pas », a écrit un autre.

Le fils de Pratt avec Faris, Jack, est né sept semaines avant terme. Les deux ont rarement parlé de lui, mais Faris s’est exprimée en mai lorsqu’elle était conférencière invitée lors d’un événement virtuel pour soutenir l’Alliance mondiale pour la prévention de la prématurité et de la mortinaissance (GAPPS). Faris était « en bonne santé et heureuse » pendant sa grossesse, que son gynécologue gynécologue a qualifiée de « grossesse gériatrique » car elle avait 35 ans à l’époque. Lorsque Jack est né prématurément, elle « ne pouvait pas arrêter de chercher » des réponses et se demandait si le « chose gériatrique » avait quelque chose à voir avec cela. « La vérité est que dans bon nombre de ces cas, nous n’avons aucune idée de la raison pour laquelle cela se produit … L’objectif n ° 1 de GAPPS est la prévention », a-t-elle déclaré à l’époque, rapporte PEOPLE. « Et pour prévenir les naissances prématurées, nous avons besoin de réponses. »

Pratt et Faris se sont mariés de 2009 à 2018. Il a épousé Schwarzenegger en 2019 et ils ont accueilli Lyla en août 2020. Plus tôt cette année, Faris a révélé qu’elle avait secrètement épousé le directeur de la photographie Michael Barrett, qu’elle avait rencontré lors du tournage d’Overboard.