L’hommage sincère de Loretta Lynn à Patsy Cline

Comme Patsy ClineDisciple musical le plus titré et cher ami, personne n’était mieux placé pour enregistrer un hommage à la légende du country que Loretta Lynn.

Lynn a utilisé son influence au MCA pour enregistrer le LP hommage, I Remember Patsy, mettant en vedette neuf des plus grands succès de Cline le 4 avril 1977, sorti 14 ans après la mort de Cline. La reprise de Lynn de «She’s Got You» a été classée parmi les meilleurs singles de comté en février 1977, et contribuerait à amener la musique de Patsy à une nouvelle génération de fans de pop et de country.

Écoutez I Remember Patsy sur Apple Music et Spotify.

L’influence musicale de Cline sur Lynn est évidente, mais ce n’est pas seulement son son qui a façonné la future star. Elle admirait également la «séquence indépendante» de Patsy. Pour le premier album de Loretta, Honky Tonk Girl, elle a cultivé un personnage plus fougueux que celui de type Kitty Wells grâce à l’influence de Pasty. Alors qu’elle raconte à son producteur Owen Bradley sur le morceau «I Remember Patsy… A Conversation», Lynn a rencontré Patsy pour la première fois après avoir entendu Lynn chanter une reprise de «I Fall To Pieces» à la radio alors qu’elle était en convalescence après son récent accident de voiture et lui a demandé la rencontrer. Les deux deviendraient bientôt inséparables en se produisant sur le circuit d’Opry. Plus tard dans ses mémoires Coal Miner’s Daughter, Lynn a parlé de l’album hommage à son défunt ami.

« Avouons-le. Personne ne peut chanter les chansons de Patsy comme Patsy. Elle était géniale et c’est là le début et la fin de l’histoire. Ce n’était pas seulement une personne qui chantait. Elle avait une grandeur et je pense que cela s’est manifesté pendant le peu de temps où elle était ici.

Pour ce qui est de la production de l’album, Lynn a sagement demandé l’aide du producteur Owen Bradley, l’un des principaux architectes du son de Nashville dans les années 1950 et 1960. Bradley est responsable de pousser Cline à ajouter des cordes et des harmonies vocales derrière son chant et a produit certains de ses plus grands succès, notamment «Crazy», «I Fall to Pieces» et «Sweet Dreams» alors qu’il était avec Decca. Il a également produit l’album à succès de Lynn, Coal Miner’s Daughter en 1970.

Alors que les arrangements conservent l’esprit des chansons originales, Lynn accélère un peu le tempo pour convenir à une sensibilité plus moderne. Cline a changé le cours du country avec son son pop plus raffiné, mais pour ces reprises, Lynn adopte une approche country plus traditionnelle sur des chansons comme «Faded Love» avec un style vocal twangy. Le vibrato guttural de Cline ressemblait presque aux chanteurs de jazz de l’époque, alors ses contemporains country à l’époque.

La guitare acier honky-tonk est toujours présente sur la plupart des morceaux comme «Walking After Midnight» et «Crazy», mais les choses reprennent vraiment sur «Back in Baby’s Arms», l’une des rares chansons les plus rapides de Cline et l’une des préférées de Lynn. C’est de loin le plus grand départ stylistique de l’album et incorpore des éléments musicaux emblématiques des années 70 comme des orgues et des synthés.

Mais là où Lynn brille vraiment, c’est sur «Why Can’t He Be You», qui a une influence séduisante et met en valeur sa voix émouvante. Comme son matériel source, I Remember Patsy intègre également d’autres genres dans le son country, y compris des accords de blues et du violon bluegrass sur des chansons comme «Faded Blue».

En tant qu’album hommage, il est presque parfait et sert à immortaliser l’héritage de Patsy de l’une des personnes qui la connaissait le mieux. L’album sera plus tard reconditionné avec une nouvelle couverture et un nouveau titre en 1992 sous Loretta Lynn Sings Patsy Cline’s Favorites.

Je me souviens que Patsy peut être acheté ici.