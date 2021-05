L’hommage tant attendu de Luis Miguel à Armando Manzanero est enfin arrivé

La réponse que tu as donnée Luis Miguel Il ferma la bouche et montra son admiration pour le compositeur: «Si vous pouvez mesurer sa taille de la tête au ciel, je pense qu’il est plus grand que vous», a-t-il répondu.

Après plus d’une décennie à être un haltère réussi, la relation s’est calmée. Tel que divulgué pommier dans une interview qu’il a accordée au journal El País, Micky Il lui était ingrat, car après le dernier album qu’ils ont fait ensemble, México en la piel (sorti en 2004), il n’a plus jamais reçu d’appel de sa part.

Luis Miguel et Armando Manzanero (Who Archive.)

«Il est plus facile de faire passer un éléphant par la boutonnière d’une aiguille que de faire faire quelque chose à Luis Miguel pour les autres. Il a laissé un homme génial, comme le chanteur Alejandro Fernández, mal. S’il a fait ça, que pouvez-vous attendre de lui? Il y a des gens qui ne connaissent pas la gratitude, je ne veux pas en parler, mais je pense que c’est dommage », a-t-il déclaré au journal à propos du refus d’El Sol de participer à l’hommage que divers artistes ont rendu à Manzanero à l’Auditorium national. .

Malgré sa rupture, le Yucatecan n’a jamais eu de problème à reconnaître publiquement que Luis Miguel c’était un grand artiste. «Le meilleur de tous les interprètes. C’est une icône de la chanson », a-t-il commenté.