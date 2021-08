L’hommage touchant du zodiaque de Meghan Markle à Archie et Lilibet dans le clip du 40e anniversaire | Royale | Nouvelles

in

La duchesse de Sussex a eu 40 ans mercredi et l’a marqué d’une apparition vidéo alors qu’elle lançait sa dernière initiative. Elle a parlé à l’actrice Melissa McCarthy d’un nouveau programme de mentorat où 40 de ses amis donnent 40 minutes de leur temps pour aider les femmes à retourner sur le marché du travail.

Mais les fans aux yeux d’aigle ont repéré un petit détail qui est un doux clin d’œil à Archie Harrison, deux ans, et à Lilibet Diana, née en juin.

Dans les images, on peut voir Meghan portant deux colliers en or délicats avec des breloques constellation.

Les bijoux, conçus par Logan Hollowell, représentent les dates de naissance de leurs enfants.

Archie est né le 6 mai 2019 sous la constellation du Taureau.

Lilibet Diana est née le 4 juin, faisant d’elle un Gémeaux.

L’ancienne actrice de Suits a déjà porté des bijoux liés au zodiaque.

En 2019 et 2020, elle portait des colliers en or avec les signes astrologiques d’Harry et Archie, conçus par la marque canadienne Suetables.

L’apparition de l’anniversaire de Meghan comprenait également une apparition hilarante du prince Harry, 36 ans.

Des membres de la famille royale se sont rendus sur les réseaux sociaux pour souhaiter un joyeux anniversaire à la duchesse.