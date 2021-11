L’homme arrêté pour avoir tué son partenaire à Cadix avait des plaintes de violences sexistes de la part de deux autres femmes

08/11/2021 à 12h07 CET

.

La femme assassinée ce dimanche à San Roque (Cadix) n’avait déposé aucune plainte contre son ex-conjoint, l’homme arrêté en tant qu’auteur présumé, alors qu’il avait été rapportés par deux autres couples précédents pour violences sexistes, comme les sources de l’enquête l’ont indiqué à ..

La victime avait dénoncé deux autres couples précédents pour violences de genre, selon les mêmes sources, qui ont rapporté que le meurtrier présumé se trouve toujours dans les commissariats en attendant de comparaître devant le tribunal demain.

María Isabel M .M., La victime, s’était séparé il y a au moins deux mois de son meurtrier présumé, et comme il n’avait pas déposé de plainte contre lui, il n’a pas été inclus dans le Système global de suivi de la violence sexiste (VioGen).

Il avait pourtant dénoncé deux de ses ex-partenaires et les parents de leurs trois enfants pour agressions sexistes, alors que tous deux étaient inactifs après avoir prescrit en raison du temps qui s’était écoulé.

Le meurtrier présumé avait été dénoncé à deux reprises pour des agressions sexistes par d’autres ex-partenaires en 2014 et en 2017, des plaintes qui étaient également déjà inactives après prescription.

« Il devait l’attendre »

Selon des sources de l’enquête, María Isabel a été approchée par son ex-partenaire alors qu’elle rentrait chez elle après avoir passé toute la journée dehors. « Il devait l’attendre », indiquent les sources.

À cette époque, ses deux plus jeunes filles, âgées de 7 et 8 ans, étaient avec leur père et son fils aîné, un garçon de 16 ans, avec le sien.

L’événement a eu lieu tôt dimanche matin au domicile de l’urbanisation La Alcaidesa de San Roque où résidait le défunt.

La La gendarmerie arrêté l’auteur présumé alors qu’il tentait de sauter dans le vide d’un étage élevé d’un hôpital de la ville voisine de Los Barrios, après avoir été alerté par l’épouse du frère du détenu, qu’il a appelé pour avouer ce qui s’était passé.