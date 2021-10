L’homme au rythme « Born To Be Wild »

En tant que l’un des batteurs les plus sous-estimés du rock, Jerry Edmonton était l’homme avec le rythme « Born To Be Wild ». Le batteur canadien avec Steppenwolf influencé plus de confrères percussionnistes qu’il n’en a jamais cru.

Edmonton est malheureusement décédé dans un accident de voiture en 1993 alors qu’il n’avait que 47 ans, mais son jeu de batterie a laissé une marque permanente sur les fans de rock à partir de la fin des années 1960. Né Gerald McCrohan le 24 octobre 1946 à Oshawa, en Ontario, il était le frère de Dennis, mieux connu dans la légende de Steppenwolf sous le nom de Mars Bonfire, l’homme qui a écrit l’intemporel, méga-hit évoquant l’ère de 1968, « Né pour être sauvage ».

« Jerry n’était pas seulement notre batteur », a déclaré le leader de Steppenwolf, John Kay, faisant l’éloge d’Edmonton au cours des dernières années. « Il a écrit des chansons, il a chanté certaines des chansons. Mais peut-être plus que toute autre chose, étant le batteur, il était capable de fournir le rythme, de s’asseoir au milieu du groupe et d’entendre le groupe d’un point de vue qu’aucun de nous autres ne pouvait. Je chantais et/ou jouais de la guitare, donc vous écoutez ce que vous faites et le reste des gars autour de vous, vous entendez comme une chose secondaire. Jerry pouvait entendre tout le groupe, presque comme un chef d’orchestre.

Écoutez la musique de uDiscover Steppenwolf Meilleur de playlist.

Edmonton était avec le groupe pendant leurs années de gloire et, après une interruption de 1972 au cours de laquelle il a joué avec les groupes Seven et Manbeast, il était de retour pour la réunion de Steppenwolf en 1974 qui a produit trois autres albums. Jerry, qui a également poursuivi son intérêt pour la photographie, était l’auteur du dernier single américain de Steppenwolf, le hit du Top 30 de 1974 « Straight Shootin’ Woman ». Il était l’épine dorsale d’une institution rock qui a vendu quelque 25 millions de disques dans le monde.

Achetez ou diffusez « Born To Be Wild » et d’autres excellents travaux de batterie de Jerry Edmonton sur l’album Steppenwolf.