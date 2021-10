L’homme d’affaires américain Chris Kirchner révèle son intention d’acheter le comté de Derby un mois après son entrée en fonction alors que l’équipe de Wayne Rooney se voit offrir un nouvel espoir

L’homme d’affaires américain Chris Kirchner a annoncé son intention de racheter l’équipe de championnat de Derby County, entrée en fonction le mois dernier.

Les Rams ont fait appel d’une pénalité de 12 points infligée par l’EFL et recherchent quelqu’un de nouveau pour acheter le club.

Wayne Rooney n’a pas eu la tâche facile en tant que manager de Derby

Dans la ligue, l’équipe de Wayne Rooney a remporté trois matchs et fait huit nuls, mais occupe le bas du championnat en raison de la déduction.

Mais maintenant, Kirchner, co-fondateur et directeur général de la société de logiciels Slync.io, souhaite acheter le club.

Dans une lettre aux supporters de Derby publiée à l’agence de presse PA, Kirchner a déclaré: « Nous ne nous connaissons pas encore, mais nous avons deux choses en commun: notre amour pour le football et notre désir de reconstruire le comté de Derby en le fier club que tout le monde mérite.

«Je m’appelle Chris Kirchner et j’espère vous voir bientôt nombreux – car c’est mon annonce officielle de mon intention de travailler avec les administrateurs pour retirer le Derby County Football Club de l’administration.

Le propriétaire actuel, Mel Morris, a vu un certain nombre de tentatives de vente de Derby échouer

« Derby County est un club avec une histoire riche et l’un des meilleurs groupes de supporters de toute l’Angleterre.

«Alors que le club traverse actuellement une période très difficile, ce sont les supporters et toutes les personnes associées au club qui sont restées fidèles qui fournissent les bases pour reconstruire à nouveau.

«Je veux faire partie de cette reconstruction et soutenir cet effort. En tant qu’entrepreneur, je m’engage à créer des entreprises et je souhaite appliquer cette expérience à la reconstruction de ce club fier et riche en histoire.

« Ce défi est un défi que je ne prends pas à la légère, mais c’est quelque chose que j’attends avec impatience – et je sais que nous pouvons réussir – si nous travaillons ensemble.

L’ancien homme de Man United a une énorme tâche à accomplir pour maintenir Derby en place

« Le football (ou le football tel que je le connaissais en grandissant, mais j’ai appris à corriger cela au fil du temps) fait partie de ma vie depuis que je sais marcher.

« Mon père m’a présenté le jeu (le futbol comme il l’appelait en grandissant en Amérique du Sud) à un très jeune âge et j’ai passé la majeure partie de ma vie à pratiquer ce sport.

«Mon amour pour le football n’a pas changé au fil des ans et j’ai été impliqué en tant que fan tout au long de ma vie d’adulte.

« Avoir la chance d’acheter un club aussi prestigieux que le comté de Derby est un rêve d’enfance devenu réalité.

Derby a fait match nul 1-1 avec Coventry le week-end dernier

« En affaires, je crois en la transparence, la confiance, l’humilité et le respect de l’autorité. Ce sont des qualités avec lesquelles j’ai grandi.

« À ce stade, le processus d’administration est complexe, mais j’ai informé les administrateurs que je suis prêt à surmonter ces complexités.

«Je comprends et reconnais qu’il y a un certain nombre de parties intéressées dans le club, mais je voulais parler officiellement au début du processus et être franc.

« J’ai également pris sur moi de conseiller à mon équipe de travailler simultanément sur le processus de test des propriétaires et des directeurs de l’EFL. Si je réussis dans ces processus, je pense que cela nous permettra à tous d’avancer ensemble et de laisser le passé derrière nous.

« Clairement, je suis au début des démarches qui doivent avoir lieu avec les administrateurs et l’EFL. Je suis respectueux de ces mécanismes.

« Néanmoins, mon équipe et moi avons déjà discuté avec toutes les parties pour discuter par où commencer. J’ai eu le privilège d’assister à un match la semaine dernière à Pride Park et j’ai été vraiment impressionné par les installations du club ainsi que par toutes les personnes que j’ai eu la chance de rencontrer.

« J’ai été particulièrement impressionné par l’attitude du manager Wayne Rooney, de son équipe d’entraîneurs et des joueurs. Les performances et les résultats récents démontrent leur engagement clair et indéfectible envers le club.

« Les meilleures histoires de la vie commencent souvent après un revers et les meilleures années du Derby County FC sont sans aucun doute devant nous. Espérons que nous aurons la chance d’être meilleurs que jamais et, ensemble, d’écrire nos propres chapitres dans l’illustre histoire de DCFC ! Levez les béliers ! »