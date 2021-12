L’homme d’affaires décédé à l’hôtel Palace de Madrid a été drogué à l’ecstasy liquide et volé par deux criminels

28/12/2021

Le décès de l’employeur et ancien PDG de la société Astilleros Barreras, à Vigo, Ce n’était pas un accident et ce n’était pas dû à des causes naturelles. La police nationale a arrêté deux personnes pour le meurtre de l’homme de 43 ans, qui a été retrouvé mort dans une chambre à l’hôtel Palace, à Madrid, le 30 octobre, lors du pont de la Toussaint.

Comme OPEN CASE l’a appris de sources dans l’enquête, la nuit du crime, les caméras de sécurité de l’établissement luxueux ont enregistré comment la victime est entrée dans l’hôtel avec deux hommes, un citoyen roumain de 39 ans et un garçon marocain de 29 ans. Tous deux ont été arrêtés le 23 décembre et le juge les a envoyés en prison, accusés de homicide, vol et escroquerie.

Œdème pulmonaire

Selon les enquêtes du groupe V des homicides de la brigade provinciale de Madrid, les détenus ont accompagné le cadre, d’origine portoricaine, jusqu’à la chambre 541. Une fois sur place, comme l’ont révélé l’autopsie et l’analyse toxicologique, ils lui ont fourni « grandes quantités » de GHB ou ecstasy liquide, mélangé avec « de fortes doses d’alcool », probablement pour « l’endormir » ou « outrepasser sa volonté » dans le but de le voler, mais la victime a fini par souffrir d’un œdème pulmonaire et est décédé.

Tous deux en ont alors profité pour arracher l’argent qu’il transportait, sa carte de crédit et d’autres objets de valeur puis ont pris la fuite de l’hôtel, y laissant le corps sans vie de l’homme d’affaires. Des employés du palais, alertés par la famille du cadre, qui n’a pas pu le contacter, ont retrouvé son corps deux jours plus tard.

Achats avec la carte de la victime

La police a découvert qu’après le crime, les deux hommes ont fait des achats avec la carte du défunt dans deux magasins du sud de Madrid, plus précisément à Móstoles. Lors des perquisitions effectuées dans leurs maisons, les agents ont récupéré 2500 euros en espèces, bijoux, téléphones portables dernier cri et diverses tablettes qui pourraient appartenir à l’homme d’affaires décédé ou à d’autres victimes de ses vols, en plus des vêtements que les tueurs présumés portaient la nuit où l’homme d’affaires a été tué.

Les agents du poste de police du district central ont découvert que l’un des arrêtés, l’homme de 29 ans, qui a histoire de vol avec violence, escroquerie, vol qualifié, association illicite et usurpation de fonctions, est également l’auteur de deux autres braquages ​​par soumission chimique qui ont eu lieu dans le centre de Madrid.

Antécédents

La première aurait été perpétrée l’été dernier, en juillet ; l’autre, survenu début décembre, juste un mois après le crime de l’hôtel Palace. Dans les deux cas, le détenu a drogué ses victimes au GHB avant de voler leurs biens, comme il l’aurait fait avec l’homme d’affaires.

L’autre prévenu a des preuves histoire de braquage avec violence, délits contre la santé publique et accueil (acheter quelque chose en sachant qu’il a été volé).

Sur Telegram, avec le burundanga

Le GHB ou ecstasy liquide est une drogue de synthèse qui, en grande quantité et consommée avec de l’alcool, peut être très dangereuse pour la santé, provoquer des problèmes cardiaques, une perte de conscience et même la mort.

Il vient dans notre pays d’Europe centrale et vendu principalement en ligne, selon des sources policières dans la lutte contre la drogue. Ils ont même détecté Groupes de télégrammes dans laquelle le GHB ou le burundanga est proposé, une autre des substances utilisées en cas de soumission chimique.

La drogue des violeurs et des voleurs

La consommation d’ecstasy liquide, qui produit un effet vasodilatateur et relaxant, s’est développée dans notre pays, notamment dans certains milieux gays et dans le domaine de la prostitution masculine, préviennent ces mêmes sources.

Ensemble avec scopolamine ou burundanga, le GHB est également le médicament le plus utilisé pour obtenir une soumission chimique, préféré par violeurs et voleurs qui veulent outrepasser la volonté de leurs victimes avant de les attaquer.