L’homme d’Arsenal passe de héros à zéro ; La paire Man Utd brille

La star d’Arsenal, Martin Odegaard, est passée de héros à zéro à Old Trafford, alors que la paire de Man Utd, Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes, a brillé lors d’une victoire 3-2 à domicile.

Arsenal a fait taire la foule locale dans des circonstances étranges à la 13e minute. Fred a foulé le pied de David de Gea lors d’un corner d’Arsenal, renvoyant le gardien à terre. Il est resté au sol alors que Smith Rowe procédait à une frappe du pied gauche dans le coin inférieur.

Man Utd a réclamé un coup franc, mais après une longue attente, l’arbitre Martin Atkinson a été contraint de donner le but.

Les Red Devils, qui étaient surveillés par le nouveau patron Ralf Rangnick, étaient à égalité à la 44e minute. Sancho a joué dans Fred, qui a procédé à la mise en place de Fernandes avec un retrait intelligent. Le joueur de 27 ans a battu Ramsdale avec une finition composée pour en faire cinq buts pour la saison.

Man Utd a pris l’avantage grâce au talisman Cristiano Ronaldo à la 52e minute. L’arrière droit Diogo Dalot a remporté le ballon avant d’envoyer Marcus Rashford sur l’aile. L’attaquant a attendu le bon moment pour jouer avec Ronaldo, qui a balayé le coin le plus éloigné avec style pour marquer 800 buts en carrière.

Mais l’avance de United n’a duré que deux minutes alors que Martin Odegaard a terminé une arrivée similaire à l’autre bout. Thomas Partey a joué le ballon à Martinelli, dont le centre a été envoyé avec confiance par le meneur de jeu norvégien.

Odegaard est passé de héros à zéro 16 minutes plus tard, alors qu’il se précipitait pour faire tomber Fred à l’intérieur de la surface d’Arsenal. Atkinson a été invité à vérifier l’écran VAR et a rapidement indiqué l’endroit. Ronaldo est intervenu et a écrasé le ballon devant Ramsdale pour mettre son équipe devant 3-2. Ils ont tenu bon pour remporter deux victoires sur trois sous la direction du patron par intérim Michael Carrick.

Man Utd (4-2-3-1)

David de Géa : Il s’attendait clairement à ce que le coup de sifflet retentisse alors qu’il était allongé au sol, mais le criminel de l’Espagnol s’est éloigné du jeu alors qu’Arsenal était proche du but. A légèrement rattrapé l’erreur avec un arrêt de la meilleure réaction pour garder Gabriel à l’écart au début de la seconde mi-temps. 5/dix

Diogo Dalot : Le Portugais, qui a remplacé Aaron Wan-Bissaka à Old Trafford, a vu un tir au but arrêté par Ramsdale. A réalisé une performance mature et a envoyé Rashford sur le flanc droit pour le premier but de Ronaldo. 8

Victor Lindelof : Mettez quelques têtes décentes pour garder Arsenal à distance, formant une ligne défensive raisonnablement solide. 6

Harry Maguire : L’Anglais était calme et confiant à son retour de suspension. A raté un tir au but en première mi-temps, mais l’a vu passer. A efficacement mené la ligne de fond à son retour sur le côté. 8

Alex Telles : Mettez quelques bons défis au cours des 45 premières minutes pour empêcher Martinelli de s’échapper à la pause. Une solide performance globale du défenseur. 7

Scott McTominay : N’a pas souvent touché le ballon, mais a réussi à maintenir la forme de l’équipe avec son partenaire de milieu de terrain Fred. 6

Fred : Il ne pouvait pas faire grand-chose à propos de l’incident de Gea, car il s’agissait d’un simple rapprochement. A continué à faire preuve d’une bonne vision en licenciant Fernandes pour l’égalisation de Man Utd. A intelligemment pris l’avantage sur Odegaard pour remporter également un penalty pour son équipe. 8

CONTROVERSE À OLD TRAFFORD ! Emile Smith Rowe marque avec David De Gea au sol blessé… ET LE BUT TENUE !#PLonPrime #MUNARS pic.twitter.com/dEumm7SzhA – Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) 2 décembre 2021

Jadon Sancho : Une nuit assez calme pour l’ailier très coté. A bien fait de jouer le ballon dans le chemin de Fred avant l’égalisation de Fernandes. 7

Bruno Fernandes : Visant à créer chaque fois qu’il a obtenu le ballon en première mi-temps, et a utilisé sa relation avec Ronaldo à bon escient tout au long du match. Battre Ramsdale avec une belle finition à bout portant, mettant fin à sa course stérile qui s’étendait jusqu’en septembre. 9

Marcus Rashford : Peut-être aurait-il dû faire plus à Tavares, mais a fait preuve de sang-froid pour jouer avec Ronaldo pour le premier but de l’équipe locale. 7

Cristiano Ronaldo : A eu quelques tirs au but apprivoisés au début, que Ramsdale est descendu pour sauver. A fait preuve d’une grande habileté pour se détourner de Partey à la 48e minute, et n’a pas eu de chance de voir Ramsdale garder son effort ultérieur. A obtenu son but habituel après la pause, ce qui en fait un incroyable 800 pour le club et le pays. C’était 801 à la 70e minute, alors que le vétéran tireur rentrait chez lui après qu’Odegaard eut renversé Fred dans la surface. 10, homme du match

Suppléants :

Jesse Lingard (pour Rashford, 79 ans): A eu peu d’impact en sortant du banc. 6

Anthony Martial (pour Ronaldo, 88): N/A

Donny van de Beek (pour Fernandes, 90): N/A

Arsenal (4-4-1-1)

Aaron Ramsdale : A fait quelques arrêts de routine au cours de la première mi-temps. A été correctement invoqué au début de la seconde mi-temps en bloquant superbement l’effort à bout portant de Ronaldo. Pourrait peu faire avec l’un ou l’autre des buts de Ronaldo, mais sera déçu de ne pas avoir une grosse main sur l’arrivée de Fernandes. 6/dix

Takehiro Tomiyasu : Solide performance en première mi-temps du joueur de 23 ans, aidant à garder les attaquants de Man Utd Sancho et Ronaldo relativement silencieux. Grand bloc dans les phases finales pour garder Arsenal à portée de main d’un égaliseur. 7

Ben Blanc : Aux côtés de Gabriel, il a réussi à garder Ronaldo silencieux pour de grandes parties, mais n’a pas pu faire grand-chose contre les deux buts de l’attaquant légendaire. A démontré sa vision impressionnante avec des passes en hauteur dans les attaquants. 7

Gabriel : Un affichage décent de l’arrière central, qui aurait peut-être dû faire mieux lorsqu’il se dirigeait vers le but depuis un corner. 7

Nuno Tavares : La signature estivale semblait confortable, malgré une nuit intense au Theatre of Dreams. 7

Gabriel Martinelli : Le jeune attaquant avait l’air vif et aurait dû figurer sur la feuille de match peu avant la pause. A été envoyé dans la surface par Odegaard mais a traîné son tir du pied gauche à côté. A fait preuve d’une bonne vision pour choisir Odegaard pour le deuxième but d’Arsenal. 7

Thomas Partey : A lutté en première mi-temps, surtout sous la pression de Fred et McTominay. A été pris deux fois dans les échanges d’ouverture, permettant à Man Utd d’avoir des tirs au but par Dalot et Ronaldo. Une performance plus assurée en seconde période, impliquant une bonne passe à Martinelli dans la préparation du but d’Odegaard. 6

Mohamed Elneny : L’international égyptien a récolté une passe décisive lors de son premier début de championnat de la saison, se dirigeant intelligemment sur la voie de Smith Rowe pour le premier but. L’influence sur le jeu a diminué au fur et à mesure que la seconde mi-temps avançait. 6

Emile Smith Rowe : S’est bien levé avec le skipper Aubameyang au début, aidant l’attaquant à défier de Gea en 10 minutes. Frappé un solide effort pour mettre les Gunners devant, bien que de Gea soit toujours au sol. 8

Martin Odegaard : S’est inspiré du but de Ronaldo et a bien fait de battre de Gea pour porter le score à 2-2. Puis inexplicablement glissé pour faire tomber Fred, alors qu’il n’avait aucune chance d’obtenir le ballon. Une erreur stupide qui a fini par donner à United les trois points. 4

Pierre-Emerick Aubameyang : A été impliqué dans un bon jeu de liaison avec Smith Rowe au début, mais a été gardé silencieux pour le reste de la première mi-temps. Il aurait dû faire mieux à l’occasion où il s’est placé derrière Lindelof et Maguire. 6

Suppléants :

Bukayo Saka (pour Smith Rowe, 70 ans) : N’a pas pu obtenir le vainqueur des Gunners et n’a pas réussi à défier correctement son marqueur en utilisant son rythme. 5

Eddie Nketiah (pour Odegaard, 79 ans): N/A

Alexandre Lacazette (pour Aubameyang, 79) : N/A

