L’homme de Brondby dit que les Rangers sont si bons dans un domaine

Photo de Ian MacNicol/.

Le gardien de Brondby Thomas Mikkelsen était furieux du but de Leon Balogun lors de la défaite 2-0 de l’UEFA Europa League jeudi contre les Rangers, déclarant au site officiel du club qu’ils étaient au courant de la menace de coup franc des Rangers.

Avec Alfredo Morelos et Kemar Roofe sur le terrain, vous auriez de grandes chances que Balogun ouvre le score lors d’une victoire bien méritée en phase de groupes devant une foule d’Ibrox dans l’attente.

Le défenseur de 33 ans n’avait jamais marqué pour les géants de Glasgow, après tout.

Newcastle vient de limoger Steve Bruce pour… ROONEY ?!

BridTV

6077

Newcastle vient de limoger Steve Bruce pour… ROONEY ?!

886387

886387

centre

13872

En fait, son dernier but est survenu il y a près de trois ans, lors de la victoire 3-1 de Brighton et Hove Albion en Premier League contre Crystal Palace.

Mais quand vous avez quelqu’un capable de lâcher un coup de pied arrêté sur un six pence comme James Tavernier, des opportunités se présenteront toujours pour un arrière central imposant de 6 pieds 3 pouces qui est aussi bon dans les airs que Balogun.

Par conséquent, sa tête de balle, avec seulement 18 minutes au compteur, ne devrait peut-être pas être une surprise.

Les Rangers peuvent-ils maintenant se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa ?

« Cela m’agace qu’ils aient marqué sur coup de pied arrêté au début du match parce que nous savions qu’ils étaient incroyablement dangereux dans cet aspect du jeu », a déclaré Mikkelsen, qui était néanmoins ravi de marquer une soirée européenne sous les lumières d’Ibrox. liste de seau personnelle.

Photo de Ian MacNicol/.

« Donc, c’était ennuyeux d’aller derrière de cette façon.

«C’était un stade cool et une toile de fond cool pour jouer, et nos fans ont encore très bien fait, donc un grand éloge à eux. C’était une toile de fond insensée pour laquelle faire partie.

Roofe a marqué le deuxième et dernier but des Rangers à la suite d’un examen VAR, obtenant un résultat qui maintient l’équipe de Steven Gerrard à une distance de toucher du Sparta Prague dans le groupe A.

Faites le doublé contre Brondby au Danemark le 4 novembre et les Rangers pourraient remonter à la deuxième place, d’autant plus que Sparta affronte les grands favoris du groupe – une équipe lyonnaise dangereuse et quelque peu sous-estimée – au stade OL.

Photo de MICHAL CIZEK/. via .

Dans d’autres nouvelles, « C’est fou »: la star de Rival admet sa surprise devant la situation du joueur de West Ham au stade de Londres