L’homme de but du Brésil aux Jeux Olympiques

Cinq sont les objectifs que Richarlison ajoute aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. L’attaquant brésilien, qui reflète très bien la soif de but de son équipe nationale, se comporte comme un attaquant dans le tournoi. Bien que l’efficacité n’ait pas toujours été de pair avec celle d’Espírito Santo, atteint les demi-finales en tant que meilleur tireur du Japon. Son objectif, sûrement, en plus d’obtenir l’or, est de finir comme le joueur avec le plus de buts parmi toutes les équipes.

Incisif et agressif dans ses attaques, Richarlison a évolué dans l’aspect buteur. Quelque chose qui a été lié au jeu centré à de nombreuses reprises, profitant de sa foulée et de sa capacité à attaquer des espaces. Physiquement, c’est un footballeur fort, capable de lutter contre les défenses rivales et de maintenir la course. De plus, dans le corps, il a également appris à s’imposer lorsque le but rival a un moyen de l’atteindre. Tout cela l’aide à être un footballeur dangereux dans la zone également, puissant dans la tête et doué pour l’anticipation..

L’envie ne manque pas au Brésilien, qui est l’un des noms propres dans la compétition de football aux Jeux Olympiques. Richarlison a progressé en attaque pour aspirer à des tournois comme celui-ci. Et bien que le nombre d’occasions ne soit souvent pas d’accord avec la qualité pour les finir, ce n’est qu’en ayant beaucoup d’occasions d’obtenir de bons numéros. La question est de savoir s’il saura les pousser un peu plus loin. Pour l’instant, à Tokyo, ses objectifs servent à rapprocher le Brésil du rêve d’une nouvelle médaille d’or.

Leandro Damiao, dernier buteur du Brésil aux Jeux

Le Brésil vise sa troisième finale consécutive aux Jeux Olympiques après avoir remporté l’argent à Londres 2012 et l’or à Rio de Janeiro 2016. Avec cette prémisse et à la recherche d’un fait très difficile à réaliser, les chiffres de Richarlison et la possibilité de terminer en tant que meilleur buteur du tournoi transportent tout au dernier Brésilien qui était en tête du classement des buteurs aux Jeux Olympiques : Leandro Damiao à Londres 2012.

L’avant actuel de Kawasaki Frontale obtenu à Londres un total de six buts pour votre équipe, quelque chose qui a aidé le Brésil à remporter l’argent après sa chute en finale contre le Mexique 1-2. L’ancien Porto Alegre International a ajouté un total de deux buts en phase de groupes (x1 contre l’Egypte ; x1 contre la Nouvelle-Zélande), et dans le phase finale vu le but dans quatre fois (x2 contre le Honduras en quart de finale et x2 contre la Corée du Sud en demi-finale).

Richarlison, quant à lui, a ajouté les cinq buts de la phase de groupes (x3 contre l’Allemagne ; x2 contre l’Arabie saoudite). Sans percer les filets en phase finale, son moment pourrait venir des demi-finales du championnat. Quelque chose qui le conduirait sûrement à placer son nom au sommet. Il est temps que vous ayez plus faim que jamais.