L’homme de Denisovan a-t-il atteint son plus grand développement aux Philippines?

14/08/2021 à 10:00 CEST

Le groupe ethnique Ayta Magbukon aux Philippines a le plus haut niveau d’ascendance dénisovienne au monde : ils possèdent encore plus d’ADN dénisovien que les Papous Highlanders, qui étaient auparavant connus comme la population actuelle avec la plus haute ascendance dénisovienne.

Selon de nouvelles recherches développées à l’Université d’Uppsala en Suède, plusieurs espèces archaïques d’hominidés Ils habitaient les Philippines avant l’arrivée des humains modernes, et tout indique qu’ils peuvent avoir été génétiquement apparentés.

Parallèlement à la découverte récente d’un hominidé de petite taille, nommé Homo luzonensis, les données suggèrent que les Philippines étaient une zone de forts échanges culturels entre différentes espèces d’hominidés anciens, parmi lesquels l’homme de Denisovan semble avoir joué un rôle crucial. La nouvelle étude a été récemment publiée dans la revue Current Biology.

Fort héritage génétique

Les chercheurs ont souligné que forte ascendance des Denisoviens dans l’ADN du peuple Ayta Magbukon Elle s’est vérifiée malgré le mélange récent des membres de cette ethnie avec divers groupes d’Asie de l’Est, qui ont peu d’ascendance Denisovienne.

Au-delà d’avoir réduit leurs niveaux d’ascendance dénisovienne après cette intégration, selon un communiqué de presse, les données indiquent que le patrimoine génétique des hommes dénisoviens pourrait être jusqu’à 46% plus élevé dans cette population philippine que celui enregistré chez les Australiens et les Papous. . L’homme de Denisovan a-t-il alors atteint son apogée de développement aux Philippines ?

L’homme Denisovan et sa relation avec les autres hominidés

En 2010, un fragment d’os de petit doigt découvert en Sibérie a permis au monde de rencontrer un nouveau type d’humain ancien : les Dénisoviens. Son nom vient de la grotte du massif de l’Altaï où l’os a été retrouvé : à partir de ce moment, et malgré la rareté des archives fossiles associées, le Denisova homme Il a été le protagoniste de nombreuses études et théories.

On pense, par exemple, que les Dénisoviens ont coexisté avec d’autres hominidés pendant des millénaires, mais qu’en plus un groupe d’entre eux a continué à se développer après la disparition des Néandertaliens, survenue il y a environ 40 000 ans. De cette façon, les Dénisoviens se seraient croisés avec les humains modernes quelque part en Asie ou en Océanie il y a entre 30 000 et 15 000 ans.

Les Dénisoviens étaient-ils alors les derniers humains anciens à peupler la Terre avant la domination absolue de l’Homo sapiens ? Bien qu’il ne soit pas encore possible de répondre à cette question, la nouvelle étude indique qu’un fort entrelacement d’humains modernes et archaïques s’est produit dans la région Asie-Pacifique, où des populations distinctes d’insulaires de Denisovan se sont mêlées à d’autres hominidés dans de multiples endroits et en divers points de temps.

L’Asie du Sud-Est, une zone de carrefour culturel fort

La diversité de populations humaines archaïques dans les îles de l’Asie du Sud-Est, il semble avoir été particulièrement riche : la zone d’interaction culturelle comprend les Philippines, la Malaisie et d’autres archipels qui composent la vaste région maritime du sous-continent asiatique.

Les chercheurs ont analysé environ 2,3 millions de génotypes de 118 groupes ethniques aux Philippines. À l’avenir, la possibilité de séquencer davantage de génomes permettra d’obtenir des détails sur la façon dont les tracts génétiques archaïques hérités ont influencé notre biologie et comment ils ont contribué à l’adaptation de l’être humain actuel en tant qu’espèce.

photo: portrait d’un jeune Denisovan à partir d’un profil squelettique reconstitué à partir de cartes de méthylation de l’ADN. Crédit : Maayan Harel.