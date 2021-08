L’homme de Floride Michael Aaron Carico inculpé lors de l’émeute du 6 janvier 10z viral

Un informateur rémunéré du FBI a entraîné l’arrestation d’un photographe et d’un homme de Floride qui auraient participé à l’émeute pro-Trump au complexe du Capitole américain le 6 janvier.

Michael Aaron Carico est accusé de quatre crimes fédéraux relativement mineurs: (1) entrer et rester dans un bâtiment ou un terrain restreint; (2) conduite désordonnée et perturbatrice dans un bâtiment ou un terrain restreint ; (3) conduite désordonnée dans un bâtiment du Capitole ; et (4) parader, manifester ou faire du piquetage dans un bâtiment du Capitole.

L’informateur, qualifié dans le FBI de “source humaine confidentielle”, ne connaissait pas l’accusé avant le 6 janvier, mais était là ce jour-là pour recueillir des preuves finalement fournies aux forces de l’ordre, y compris une vidéo qui prétend identifier les mains de Carico et bras « portant une chemise de camouflage et des gants marron et noirs, et tenant un appareil photo et un stabilisateur ».

Le SHC a également pris une photo qui montrerait l’accusé « prenant une photo et portant une chemise de camouflage et un chapeau vert à l’envers avec le mot « NAVY » imprimé sur le devant ».

« Sur la base de mon enquête, j’ai déterminé que Carico n’avait pas servi dans la marine américaine ou dans aucune autre branche de l’armée américaine », précise l’agent du FBI qui a rédigé les informations criminelles et dont le nom est expurgé dans le document. note de bas de page.

« Le CHS a accepté de travailler en tant que CHS pour le FBI et a reçu un paiement du FBI à ce titre », alerte le lecteur dans une autre note de bas de page sur la même page de l’information. « À ma connaissance, CHS n’a jamais été inculpé ou reconnu coupable d’un crime. »

Selon le FBI, par l’intermédiaire de leur informateur, Carico a dit à « d’autres » qu’il s’était déjà trouvé à l’intérieur du Capitole des États-Unis. Une vidéo citée par le gouvernement montrerait l’accusé fournissant son compte Facebook à une femme qui lui a demandé son nom de profil.

Le SHC a griffonné cette information et a ensuite créé un compte Instagram qui “montre plusieurs vidéos ou photos d’une personne portant des gants noirs et marron et des vêtements de camouflage avec un drapeau américain sur l’épaule”, selon le dossier.

“Ces vêtements correspondent à ceux portés par Carico sur le terrain du Capitole des États-Unis”, poursuit le FBI en alléguant. « Une autre photo du compte Instagram montre Carico avec le même appareil photo et la même dragonne que Carico a apportés au US Capitol Grounds le 6 janvier 2021, comme le montrent la vidéo et la photo fournies par le SHC. »

Les mandats de perquisition pour les données GPS signifiés contre Google ont également révélé des informations sans doute pertinentes pour l’affaire du gouvernement – plaçant prétendument “un appareil mobile associé à une adresse Gmail contenant le prénom et le deuxième prénom de Caricos” partiellement dans le bâtiment du Capitole des États-Unis pour environ un et- heures et demie le 6 janvier.

Des séquences vidéo de l’intérieur de la rotonde du Capitole montrent également un homme identifié par le FBI comme Carico “portant un chapeau à l’envers, une chemise de camouflage avec un drapeau américain sur l’épaule et des chaussures rouges”. Une vidéo distincte d’origine ou de provenance certes inconnue est citée dans la plainte pénale qui semble également montrer Carico portant les mêmes vêtements précédemment mentionnés par le FBI.

Conformément au mandat de perquisition contre le compte Gmail, le FBI a également obtenu des photos et des vidéos qui semblent montrer Carico grimpant “au sommet de la tour des médias” près de la scène d’inauguration sur la façade ouest du Capitole, selon le gouvernement.

“Une autre vidéo obtenue à partir du compte Carico Gmail dure environ trente secondes et provient de la tour des médias”, allègue la plainte. « Dans la vidéo, Carico et [another man] avec d’autres dans la foule, chantez ou criez les mots « le pays des libres et la maison des braves », je reconnais ces mots comme les dernières lignes de la bannière étoilée. Carico regarde alors directement la caméra et dit : « Hé Nancy, va te faire foutre. »

[image via U.S. Department of Justice]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]