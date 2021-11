L’homme de Leeds souffre d’un cauchemar alors que Brighton ne parvient pas à exploiter les chances du match nul

La signature estivale de Leeds United, Junior Firpo, a subi une première mi-temps cauchemardesque lors du match nul et vierge avec Brighton à l’Amex.

Le joueur de 25 ans est revenu dans la formation de départ de Marcelo Bielsa après avoir été remplaçant lors de la défaite 2-1 contre les Spurs. Mais l’homme de 13 millions de livres sterling n’a tout simplement pas pu gérer son adversaire Tariq Lamptey avant d’être éliminé à la mi-temps.

Le ton du match semblait être donné à peine quatre minutes après que Lamptey se plaça derrière Firpo, avant de mettre une balle dangereuse dans la surface. Le milieu de terrain polonais Jakub Moder est arrivé à la fin mais n’a pas pu garder sa première volée au sol.

Le numéro neuf de Brighton, Neal Maupay, a eu une glorieuse occasion de donner l’avantage à son équipe quatre minutes plus tard. Un autre centre de Lamptey trouve le Français au deuxième poteau. Il aurait dû convertir avec son pied gauche mais a réussi à faire passer le ballon au-dessus de la barre.

International belge Léandro Trossard puis frappez les boiseries du côté de la maison. Il a décoché une frappe venimeuse, qui a été brillamment renversée sur le poteau par Illan Meslier.

Moder a de nouveau touché le poteau peu de temps après, bien que cette fois sous un angle très serré. Tout était à Brighton et Maupay s’est vu offrir une autre bonne opportunité avec 37 minutes de jeu.

Firpo n’a eu aucune réponse au rythme de Lamptey et a été laissé derrière alors que le speedster maraudait à nouveau le flanc droit. Maupay a pris le mauvais côté de son marqueur mais à peine connecté avec le centre, malgré le fait qu’il ait le but à sa merci.

5 – Tariq Lamptey a créé cinq occasions pour Brighton en première mi-temps contre Leeds, le plus grand nombre qu’il ait jamais créé en un seul match de Premier League. Énergique. – OptaJoe (@OptaJoe) 27 novembre 2021

Bielsa a dû faire des changements à la pause et ce n’était pas une surprise lorsque Firpo ne s’est pas présenté en seconde période. Kalvin Phillips a également été retiré, tandis que Pascal Struijk et Jamie Shackleton sont entrés à leur place.

L’équipe du Yorkshire a montré des signes d’amélioration lorsque Stuart Dallas a envoyé Jack Harrison sur la gauche. Il a joué dans Rodrigo, dont le tir a été flambé. Mais c’était finalement un signe de promesse pour Leeds.

Comme Firpo, Maupay de Brighton a été remplacé après avoir manqué de confiance toute la nuit. Jurgen Locadia, 28 ans, l’a remplacé au poste d’avant-centre des Seagulls.

Lamptey a également été enlevé, recevant les applaudissements des fidèles de Brighton. Solly March est entré en jeu et a presque marqué le premier match avec sa première contribution.

Il a coupé à l’intérieur et a tiré un tir au but, qui a dévié Struijk. Meslier a été contraint de passer à l’action et a juste réussi à le faire basculer par-dessus la barre.

Les meilleures chances de Leeds sont survenues peu après la 80e minute. Adam Forshaw a joué dans Tyler Roberts, qui a forcé un bon arrêt de Robert Sanchez.

Roberts a recommencé quelques instants plus tard, voyant une volée repoussée par l’Espagnol/

C’était un thème similaire à l’autre bout du terrain, alors que mars envoyait une faible poussée vers le but de Leeds. Meslier a eu de la chance lorsque le ballon a touché le poteau et est tombé dans ses bras.

Aucune des deux équipes n’a réussi à sortir de l’impasse dans les dernières minutes alors que le butin était partagé sur la côte sud.

Le prochain match de Leeds sera un affrontement à domicile contre Crystal Palace mardi soir. Brighton, quant à lui, se rendra à West Ham mercredi à 19h30.

