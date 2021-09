L’homme de Manchester United qui a rendu la tâche difficile à Raphael Varane, au flop de Chelsea, ainsi qu’aux stars d’Arsenal et de Liverpool parmi les joueurs de Premier League qui pourraient encore obtenir des transferts

L’une des fenêtres de transfert les plus mouvementées de la Premier League de mémoire récente s’est fermée, mais il reste encore beaucoup de bois mort qui traîne dans certains des meilleurs côtés de la division.

Les goûts de Chelsea, Arsenal et Manchester United ont toujours des équipes pléthoriques pleines avec un surplus de grands noms bien rémunérés.

Van de Beek reste un Diable Rouge malgré un manque de temps de jeu à Old Trafford

Les fenêtres de certaines des meilleures ligues européennes restent cependant ouvertes, offrant aux équipes anglaises une dernière opportunité de terminer leurs dégagements.

Les clubs de Premier League russe ont encore six jours pour travailler, tandis que la Turquie a un jour de plus, et il y a encore plus d’opportunités en dehors du continent.

West Brom a déjà gagné 16 millions de livres sterling en vendant Matheus Pereira à la Ligue professionnelle saoudienne, qui a 17 jours dans sa fenêtre, tandis que Tottenham a récupéré 11 millions de livres sterling en déchargeant Toby Alderweireld au Qatar, où il reste 29 jours pour conclure des affaires.

Mais quelles superstars pourraient être en mouvement ensuite ? talkSPORT découvre…

Alderweireld est parti pour le Qatar et d’autres joueurs de Premier League pourraient le suivre Phil Jones

Vous auriez pu être pardonné d’avoir oublié qu’il existait étant donné qu’il n’a pas joué de match de football professionnel depuis janvier 2020, mais il a récemment fait la une des journaux en refusant de céder son maillot numéro quatre à la nouvelle recrue de Manchester United, Raphael Varane.

Maintenant dans sa 11e saison à OId Trafford, le club souhaite sûrement le faire évoluer, mais a vu ses options considérablement réduites après la fermeture de la fenêtre anglaise hier.

Phil Jones n’a plus joué au football en équipe première depuis janvier 2020 Ross Barkley

Prêté à Aston Villa la saison dernière, il a entamé sa carrière à Villa Park avec des buts contre Liverpool et Leicester, mais au fil de la saison, son temps de jeu s’est presque évaporé.

Chelsea a payé 15 millions de livres sterling à Everton pour l’international anglais en 2017, mais à moins qu’il ne soit heureux de prendre l’une des options restantes, Barkley dépensera probablement 2021/22 sur son canapé.

getty

Chelsea a l’embarras de la richesse au milieu de terrain, mettant fin aux chances de temps de jeu de Barkley Mohamed Elneny

Recueillant l’intérêt de la Super Lig turque après un prêt à Besiktas en 2019/20, la carrière des Gunners d’Elneny est sur le point de se terminer.

L’international égyptien a rejoint les Gunners pour seulement 5 millions de livres sterling depuis Bâle en 2016, mais 132 apparitions plus tard, les fans en ont clairement assez du milieu de terrain.

Elneny est entré en jeu lors de la défaite 5-0 d’Arsenal contre Man City Loris Karius

La vie a été difficile pour l’Allemand après sa tristement célèbre performance en finale de la Ligue des champions en 2018.

Karius est revenu à Liverpool après avoir passé les deux saisons précédentes à Besiktas et à l’Union Berlin en prêt.

Non seulement il a laissé derrière Adrian dans la course en tant que gardien de but numéro deux de Jurgen Klopp, mais aussi Caoimhin Kelleher, diplômé de l’académie, ce qui signifie qu’une sortie arrivera sûrement bientôt.

La carrière de Karius s’est vraiment dégradée depuis cette nuit désastreuse à Kiev Cenk Tosun

International turc lui-même qui a passé le début de l’année en prêt à Besiktas, Tosun semble destiné à un retour là-bas.

Signé par Everton pour 27 millions de livres sterling en 2018, le joueur de 30 ans n’a pas réussi à se faire un nom dans le Merseyside ou en prêt à Crystal Palace, et il n’y a clairement pas de place pour lui sous Rafael Benitez qui a récemment signé Salomon Rondon.

Tosun n’a pas réussi à mettre le feu à la Premier League à Everton Mer de Kolasinac

Faisant son retour anticipé à Schalke en prêt d’Arsenal dans la fenêtre de transfert de janvier, Kolasinac n’a pas tardé à être à nouveau impliqué dans le drame, organisant un coup d’État contre le manager Christian Gross.

Kolasinac a déjà joué deux fois pour Arsenal dans toutes les compétitions cette saison, mais sera sûrement déchargé au fur et à mesure que les joueurs reviendront de blessure.

Les faits saillants d’Arsenal de Kolasinac étaient principalement en dehors du terrain, lorsqu’il a repoussé une attaque contre son coéquipier Mesut Ozil

