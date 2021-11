L’homme de Milwaukee qui a traversé le défilé de Noël était un rappeur

Le conducteur du SUV qui s’est engagé dans un défilé de Noël à Milwaukee s’identifie comme un rappeur.

Darrell Brooks Jr., 39 ans, rappe sous le nom de scène MathBoi Fly et a même présenté le SUV dans le hit and run dans un clip pour sa chanson « Half a Tikket ». Une fois l’identité de l’homme connue, YouTube a supprimé la vidéo. « Cette vidéo n’est plus disponible car le compte YouTube associé à cette vidéo a été résilié.

Le 21 novembre, un homme au volant d’un SUV rouge a franchi des barricades à Waukesha et a fait une embardée dans la foule. Le département de police de Waukesha a confirmé plus de 40 blessés et au moins cinq décès, bien que le bilan puisse augmenter.

Le rappeur en herbe Darrell Brooks Jr. est en détention depuis dimanche soir. Brook a été arrêté plusieurs fois auparavant, la dernière arrestation ayant eu lieu le 5 novembre pour violence domestique.

Cette arrestation est intervenue après qu’une femme s’est plainte de l’avoir suivie jusqu’à un dépanneur et de l’avoir renversée avec son véhicule. Brooks a été libéré de prison deux jours seulement avant la tragédie du défilé de Noël avec une caution de 1 000 $. Le procureur du comté de Milwaukee a déclaré que l’État aurait dû demander une caution plus élevée – qui fait l’objet d’une enquête.

Les noms des victimes n’ont pas été divulgués, mais certaines organisations ont révélé des pertes. Le groupe Facebook Milwaukee Dancing Grannies a commenté la perte de plusieurs membres. « Ceux qui sont morts étaient des mamies extrêmement passionnées. Leurs yeux brillaient de la joie d’être mamie. Ils étaient la colle qui nous tenait ensemble.

L’archidiocèse catholique romain de Milwaukee a déclaré qu’un prêtre faisait partie des blessés. L’hôpital pour enfants du Wisconsin a déclaré avoir soigné 18 enfants blessés dans l’accident. Deux enfants ont depuis été libérés, mais dix enfants sont toujours en soins intensifs, dont six dans un état critique.