L’homme de New York Carlos Ortiz, qui aurait poussé une femme sur les rails du métro, a agi en état de légitime défense: avocat

L’homme accusé d’avoir poussé une femme sur les rails du métro à Times Square agissait en légitime défense, a affirmé son avocat lors de sa première comparution devant le tribunal samedi.

Carlos Ortiz, 32 ans, est accusé d’avoir arraché les affaires d’une femme à la station de métro de la 42e rue, puis de l’avoir poussée sur les rails du train R en direction nord, selon la police.

Mais l’avocat d’Ortiz, Francis White de Legal Aid, a fait valoir que les témoins qui ont parlé à la police et aux médias ont injustement supposé que son client était un « agresseur » ou un « voleur ».

« Il semble que les gens ont un dossier très faible », a déclaré White.

« Il est clairement – même selon leur théorie dans une certaine mesure – une victime, quelqu’un qui a été attaqué par une femme qui tombe dans le métro. »

La femme a été transportée à l’hôpital Bellevue à la suite de l’incident. Peter Gerber

Vendredi vers 13 h 45, Ortiz aurait saisi les affaires d’une femme à la station de métro de la 42e rue, puis l’aurait poussée sur la voie du train R en direction nord, selon la police. Des passants sont rapidement passés à l’action, l’aidant à quitter les rails pour revenir sur la plate-forme et même attrapant Ortiz alors qu’il tentait de s’enfuir, le retenant jusqu’à l’arrivée de la police sur les lieux, ont déclaré les flics.

La femme de 36 ans a été transportée à l’hôpital de Bellevue avec des blessures à la tête. Ortiz a été arrêté et accusé d’agression vendredi après qu’un témoin l’a identifié dans une file de police, ont annoncé des responsables.

Ortiz a comparu échevelé devant le tribunal samedi, vêtu d’un sweat-shirt gris sale.

« Nous avons une situation ici où quelqu’un est tombé dans un métro dans le cadre d’une altercation, de sorte que les supposés bons Samaritains ont supposé que le pousseur était un agresseur et un agresseur, et ont fait des déclarations à la police, à la presse ou à quelqu’un à cet effet. « , a déclaré White.

« En supposant que ce qui semble se passer, c’est que mon client a été accosté par quelqu’un et qu’il se protégeait », a ajouté White.

Des preuves vidéo de l’agression semblent montrer la victime frappant Ortiz quelques instants avant qu’il ne la pousse sur les rails, a révélé la procureure adjointe de district Jacqueline Sudley.

L’homme de 36 ans qui a été poussé sur le quai du métro a été blessé à la tête. Peter Gerber

« Il s’agit d’un cas grave où l’accusé est accusé d’avoir poussé une femme sur les rails du métro après une altercation, provoquant l’hospitalisation de la femme avec une grave blessure à la tête », a déclaré Studley samedi.

« Il y a une vidéo du plaignant agressant ou tentant d’agresser l’accusé dans les instants précédant l’accusé poussant le plaignant sur les rails du métro », a-t-elle déclaré. « Il y a aussi un témoin oculaire qui a déclaré que le plaignant frappait l’accusé avant la poussée. »

White a demandé qu’Ortiz soit libéré sous surveillance, mais cette demande a été rejetée par le juge Robert Rosenthal, qui a fixé sa caution à 5 000 $ en espèces et à 30 000 $ en caution. L’accusation avait demandé que la caution soit fixée à 20 000 $ en espèces.

L’avocat de Carlos Ortiz affirme qu’il « se protégeait » contre les femmes qu’il aurait poussées sur les rails du métro. Peter Gerber

« C’est une très forte possibilité qu’il y ait une terrible erreur judiciaire si la caution est fixée », a déclaré White. « Mon client est décrit dans les journaux comme un sans-abri. De toute évidence, il ne peut pas faire de caution.

Ortiz a déjà été inculpé de délit à New York, selon Studley, avec deux autres condamnations pour délit dans le Connecticut, pour lesquelles il a purgé un an de prison après avoir fourni aux forces de l’ordre deux noms distincts. Il avait également plusieurs mandats en 2014 pour des accusations telles que vente agressive et intrusion. Ces accusations ont toutes été rejetées, sauf une pour laquelle il a versé une caution de 1 $.

Sa prochaine comparution devant le tribunal aura lieu le jeudi 18 novembre.

Le gouverneur de New York, Kathy Hochul, a répondu vendredi à l’attaque présumée, promettant de rendre le système de transport public de la ville plus sûr.

« Je suis horrifiée qu’une femme ait été poussée sur les rails de la station de métro de Times Square aujourd’hui, et j’espère qu’elle se rétablira complètement », a-t-elle déclaré dans un tweet vendredi. «Je travaille avec @MTA et nos partenaires municipaux pour rendre notre système de transport en commun plus sûr. Personne ne devrait prendre le train ou marcher dans les rues dans la peur. »