L’homme de Virginie Travis Campbell exhorte les anti-vaccins à se faire vacciner contre le COVID .

Un homme de Virginie non vacciné qui pensait qu’il était «invincible» à COVID-19 rallie les anti-vaccins pour se faire vacciner depuis son lit d’hôpital, où il est allongé avec un cas grave de virus.

Travis Campbell, 43 ans, est à l’hôpital depuis plus d’une semaine avec des complications liées au COVID-19, et sa femme et deux de leurs enfants sont également tombés malades, selon NBC News.

Campbell est maintenant connecté à plusieurs appareils respiratoires et se bat contre son triste état pour publier des vidéos sur Facebook exhortant les gens à se faire vacciner.

“J’ai passé une autre nuit entière, et je suis reconnaissant de voir la lumière du jour”, a déclaré Travis à travers des respirations laborieuses sur un poste de jeudi depuis son lit d’hôpital.

“Chaque respiration est comme balancer une hache”, a déclaré le patient dans une vidéo émotionnelle de 11 minutes où il a discuté de l’importance de la vaccination au milieu de son récit édifiant.

Kellie Campbell craint que son mari ne soit bientôt placé sous ventilateur, car son état s’est régulièrement détérioré au cours des dernières semaines, a rapporté le réseau.

“Nous pensions juste que nous étions invincibles et nous n’allions pas l’obtenir”, a déclaré Kellie au point de vente. “Et nous avons juste été si occupés, et nous venons de déménager, et nous avons prolongé la vaccination.”

« Il a commencé dans une salle ordinaire, puis il est allé dans une salle de soins intensifs Covid, et maintenant il est dans les soins intensifs pulmonaires. »

Mardi, Travis a demandé à ses abonnés s’ils préféraient se faire vacciner ou planifier leurs propres funérailles.

« J’espère devant Dieu que tous mes amis et ma famille ne diront pas : ‘Quelqu’un me donne un morceau de papier et un stylo.’ C’est une pensée qui donne à réfléchir, que j’ai faite », a-t-il déclaré.

Kellie a déclaré à NBC que l’état de Travis était désormais quotidien et qu’elle ne voulait pas que quelqu’un d’autre subisse une épreuve similaire.

« Si vous devez vous absenter du travail, si vous devez manquer quelque chose, vous devez aller vous faire vacciner, car nous ne l’avons pas fait, et regardez où nous en sommes maintenant », aurait-elle déclaré. « Je veux dire, cela devrait être votre priorité absolue. Surtout pas seulement pour vous, mais pour les membres de votre famille.

La section des commentaires des messages émotionnels de Travis a été inondée de remarques de partisans et d’étrangers qui ont été contraints de se faire vacciner après avoir été témoins de son sort.

“Ma femme et moi sommes allés lundi et avons reçu notre vaccin contre le covid”, a-t-on lu

“Avoir le mien et ma femme vendredi, je ne les aurais jamais eus auparavant, nous savions qu’il fallait le faire immédiatement”, a écrit une autre personne.

« Travis, il est clair que votre campagne fonctionne. Continuez comme ça mon pote, vous faites du bon travail, aussi dur soit-il, je suis sûr dans votre état. Puissiez-vous vous rétablir bientôt », a déclaré un troisième partisan.