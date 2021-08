L’homme derrière Helix, un mixeur Bitcoin, plaide coupable d’avoir blanchi plus de 300 millions de dollars

Bitcoin n’est pas un outil utile pour les blanchisseurs d’argent et en voici une preuve. Larry Dean Harmon, 38 ans, a admis être l’opérateur de Helix, un service Bitcoin Mixer qui fonctionnait sur le Darknet. Selon le département américain de la Justice, “Harmon a annoncé Helix à ses clients sur le Darknet pour dissimuler les transactions aux forces de l’ordre”. A quoi pensait cet homme ?

Lecture connexe | DIY Bitcoin ATM Money Launcher plaide coupable

Le communiqué de presse continue :

Harmon a admis qu’Helix s’était associé à divers marchés Darknet, notamment AlphaBay, Evolution, Cloud 9 et d’autres, pour fournir des services de blanchiment d’argent bitcoin aux clients du marché. Au total, Helix a déplacé plus de 350 000 bitcoins, évalués à plus de 300 millions de dollars au moment des transactions, pour le compte de clients, le plus gros volume provenant des marchés Darknet. Harmon a en outre admis qu’il avait conspiré avec des fournisseurs de Darknet et des administrateurs de marché pour blanchir des bitcoins générés par des infractions de trafic de drogue illégales sur ces marchés de Darknet.

Blockchain voit tout et enregistre chaque transaction pour toujours. Un mixeur, également appelé verre, est un service qui cherche à anonymiser les transactions. Ils mettent en commun les fonds de diverses parties, les mélangent et servent des pièces soi-disant propres à toutes les personnes impliquées. Au minimum, les pièces ne peuvent pas être attribuées à une adresse spécifique. Pour cela, ils facturent des frais.

Tableau des prix BTC pour 19/08/2021 sur Currency.com | Source : BTC/USD sur TradingView.com

Trahissant tout ce qui est sacré, la défense de Larry Dean Harmon était qu’il n’était pas coupable car Bitcoin n’est pas de l’argent. La loi a été rendue publique et a confirmé ce que les Bitcoiners disent depuis des années, rapporte le Washington Post :

C’est dans le registre. La loi sait que Bitcoin c’est de l’argent.

Dans tous les cas, une chose à propos des mélangeurs est qu’il n’y a pas d’humains impliqués dans le processus. Le système fait tout. Dans le cas d’Helix, apparemment, personne ne savait même combien d’argent ils blanchissaient. Bitcoin.com cite l’avocat de la défense de Harmon, Charles Flood :

“Une chose intéressante à propos de cette affaire est qu’il y avait un système à double insu qu’Harmon avait établi avec Helix”, a déclaré Flood dans la salle d’audience fédérale mercredi. “Bien qu’il reconnaisse pleinement qu’il a enfreint la loi et qu’il blanchissait de l’argent et qu’il savait que c’était le produit de la drogue … il ne connaît pas le montant exact blanchi”, a ajouté Flood.

Pour la punition, nous citons encore une fois le communiqué de presse original :

Dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité, Harmon a également accepté de saisir plus de 4 400 bitcoins, évalués à plus de 200 millions de dollars aux prix d’aujourd’hui, et d’autres propriétés saisies qui étaient impliquées dans le complot de blanchiment d’argent. Harmon sera condamné à une date à déterminer et encourt une peine maximale de 20 ans de prison, une amende de 500 000 $ ou le double de la valeur des biens faisant l’objet de la transaction, une peine de libération surveillée d’au plus trois ans, et restitution obligatoire.