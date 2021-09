L’homme des Rangers Glen Kamara “hué à chaque contact” par des “enfants de moins de 14 ans” lors d’un match de Ligue Europa au Sparta Prague au milieu d’un incident d’abus racistes lors d’un affrontement contre le Slavia Prague la saison dernière

in

Glen Kamara aurait été hué lors du choc des Rangers en Ligue Europa au Sparta Prague.

Les Rangers ont affronté les rivaux locaux du Sparta, le Slavia Prague, lors de la compétition la saison dernière. Cependant, le match des huitièmes de finale a été entaché par un incident au cours duquel le joueur de Slavia, Ondrej Kudela, a été reconnu coupable d’abus racial contre Kamara.

Kudela (à droite) s’est vu imposer une suspension de dix matches

Les joueurs des Rangers, dont Kamara, se sont agenouillés avant le début du match de jeudi, tandis que les joueurs du Sparta Prague ont choisi de se tenir autour du cercle central.

Le match devait se jouer à huis clos après qu’un groupe de supporters du Sparta Prague eut soumis la star monégasque Aurélien Tchouameni à des chants de singe lors d’un match de qualification pour la Ligue des champions en août.

L’interdiction de l’UEFA a été assouplie, permettant aux enfants d’assister au match contre les Rangers.

Cependant, l’affrontement semble avoir pris une tournure sombre, Kamara se faisant huer par les fans dans le stade chaque fois qu’il touche le ballon.

Kamara aurait reçu un accueil hostile à Prague

Le journaliste sportif Jordan Campbell a tweeté : « Les fans du Sparta Prague ont abusé racialement d’Aurelien Tchouameni de Monaco et ont donc dû faire face à la fermeture du stade ce soir contre les Rangers.

“La seule exception est que 10 000 enfants locaux de moins de 14 ans sont là, mais Glen Kamara, victime de violence raciale par Ondrej Kudela de Slavia, est maintenant hué à chaque contact.”

Les Rangers sont actuellement menés 1-0 à la mi-temps. On pouvait entendre les fans huer le milieu de terrain Kamara alors qu’il remportait un carton jaune plus tard en première mi-temps.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

