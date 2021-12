L’homme ‘Elfe’ répond aux lettres des enfants au Père Noël depuis 11 ans

Jim Glaub et son partenaire Dylan Parker ont cofondé une association caritative pour aider les personnes dans le besoin à Noël (Photo : Jim Glaub)

Un homme qui répond aux lettres du Père Noël qui ont commencé à arriver au hasard dans son appartement a déclaré qu’il commençait à voir des signes d’espoir revenir ce Noël.

Jim Glaub a cofondé l’organisation à but non lucratif «Miracle on 22nd Street» avec son partenaire de l’époque, Dylan Parker, lorsque des centaines de messages ont commencé à arriver inexplicablement chez eux à New York.

Les lettres, dont les origines ne sont toujours pas claires, parlaient des espoirs et des rêves d’enfants locaux de Brooklyn et du Bronx, dont beaucoup étaient confrontés à des difficultés pendant la saison des fêtes.

Après avoir reçu plus de 400 lettres lors de leur premier Noël à l’adresse de la 22e rue à Chelsea en 2010, le couple a recruté des amis et de la famille pour aider à répondre à ceux qui écrivent.

L’initiative est maintenant en ligne avec un site Web et un groupe Facebook, permettant à des centaines de bénévoles, appelés « elfes », d’écrire à ceux qui en ont besoin.

S’adressant à Metro.co.uk, Jim, dont le travail de jour est dans les productions de Broadway, a déclaré que les lettres des gens avaient été plus positives cette année – bien que beaucoup aient été écrites avant l’arrivée de la variante Omicron.

New York est à nouveau en proie à l’incertitude après une forte augmentation des cas de la nouvelle variante, mais, avant cela, Jim a déclaré que les lettres parlaient de personnes impatientes de Noël en famille.

« J’aime lire toutes les lettres et je peux presque vous dire ce qui se passe dans le monde entier chaque année, en fonction de ce qu’elles contiennent », a-t-il déclaré.

Jim et Dylan ont décidé de répondre à certaines des lettres qui arrivaient à leur porte

« On pourrait dire » mon père sort d’une dépendance aux opioïdes « ou » nous avons été touchés par la pandémie, ma grand-mère a eu Covid. «

«Chaque année, les lettres reflètent directement ce qui se passe dans le monde, et aussi des choses comme quel est le jouet le plus populaire.

« L’année dernière, la plupart avaient été touchés par Covid et ils n’avaient pas de soins de santé ou leurs parents avaient perdu leur emploi et ne pouvaient pas se permettre de faire XX.

«Cette année, il semble que c’est mieux, même tonalement, il semble que c’est mieux. Les gens sont vraiment désespérés d’être simplement avec leur famille, il y a plus de légèreté que les années précédentes.

La lettre apparaît inexplicablement chaque année (Photo: Jim Glaub)

Jim et Dylan estiment avoir répondu à environ 500 lettres l’année dernière et espèrent faire un nombre similaire cette fois-ci.

Ils espèrent que leurs nouveaux outils numériques les aideront à se diversifier pour aider plus d’enfants, et espèrent lancer l’année prochaine à Londres, où Dylan vit maintenant.

Tous deux ont quitté l’appartement il y a plusieurs années mais sont restés en contact avec la personne qui a pris le bail, et les lettres continuent d’arriver à chaque Noël.

Ils n’ont toujours pas été en mesure de comprendre la raison du déluge annuel. Une théorie lie l’adresse à l’auteur Clement Clarke Moore qui a écrit le poème La nuit avant Noël et qui vivait à proximité.

Jim Glaub, co-fondateur de Miracle on 22nd Street, espère aider plus de familles à l’avenir

On dit depuis longtemps que l’histoire sera transformée en film, avec la star de Saturday Night Live, Tina Fey, impliquée dans le développement d’un script.

« Nous avons quitté (l’appartement) trois ans après l’explosion de la chose et avons déménagé à Londres », a déclaré Jim.

«Mais nous sommes restés en contact avec toutes les personnes qui ont vécu là-bas. Jusqu’à présent, il y a eu cinq baux différents depuis lors. C’est maintenant un quartier très chic.

« Les lettres arrivent toujours, nous ne savons toujours pas pourquoi. Tous ceux qui vivent là-bas se disent « c’est super bizarre ». C’est comme un film. Même le propriétaire est ce type grincheux qui dit « ne réponds pas aux lettres, nous devons arrêter ça ».

Jim a dit que de temps en temps certains des elfes font des enquêtes et parviennent à retrouver certaines des personnes auxquelles ils répondent.

Les lettres peuvent souvent provenir de personnes qui passent Noël dans des refuges ou d’autres situations difficiles.

« Cela peut être vraiment triste, il faut parfois avoir la peau dure », a-t-il déclaré. «Les lettres qui arrivent de ces familles sont dévastatrices.

«Mais c’est tellement gratifiant et chaque année, cela met les choses en perspective et me montre à quel point je suis chanceux et chanceux.

« Les histoires de ces personnes, certaines d’entre elles, vous ne pouvez même pas y croire. Vous pensez « ne peuvent-ils pas faire une pause ? » Certains d’entre eux sont vraiment très durs.

«Au moins, nous sommes capables de faire quelque chose qui les relie à un peu de joie. Chaque année, nous avons pu offrir ces souvenirs incroyables à ces familles et c’est quelque chose de vraiment spécial que vous emportez avec vous pour le reste de votre vie. Cela fait de vous une meilleure personne.

« Il s’agit de la communauté et c’est vraiment la chose la plus cool à ce sujet. Il y en a quelques-uns qui ont commencé il y a 10 ans quand ils étaient enfants et maintenant ils sont dans le système en tant qu’elfes et ils adoptent des familles. Quand vous faites cela pendant si longtemps, vous pouvez voir ces jolis petits cercles.

