« L’homme est une honte ! Regardez certains des plus grands moments de perte de tête que talkSPORT ait jamais vu

Dénigrer nos managers, réprimander nos joueurs, critiquer nos conseils d’administration.

Dire que nous, les fans de football, sommes enclins à perdre la tête de temps en temps serait l’euphémisme du siècle !

Revisitez certains des plus grands moments de «perte de tête» à l’antenne que talkSPORT ait jamais vus

Croyez-nous quand nous disons que personne n’est plus familier avec les reproches des supporters de football en colère que nous ici à talkSPORT.

De Wenger à l’intérieur ou à l’extérieur de Wenger, aux batailles de West Ham et de Newcastle avec le conseil d’administration et à la défaite 5-0 de Liverpool contre Manchester United le week-end dernier, nous avons tout vu et tout entendu.

Regardez la vidéo ci-dessous pour voir certains des plus grands moments de perte de tête d’experts, de présentateurs et de supporters que nous ayons jamais vus à l’antenne….

