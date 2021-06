“L’homme invisible touche des chaises musicales avec des actifs numériques”

Comparer

Ceci est le cinquième d’une série d’articles de David Parsons de TrustMe Property Exchange. Pour obtenir une copie des quatre autres articles, veuillez contacter info@teamblockchain.net

Comme pour les actifs numériques, le dicton « tout peut être numérisé » est maintenant mis à l’épreuve car votre imagination peut désormais être transformée en un actif numérique. Nous allons explorer cette alchimie et voir ce qui se cache derrière cette nouvelle sorcellerie numérique.

… Croyez-moi, il y a une statue invisible de 18 000 $ dans ma bibliothèque personnelle. Je n’ai eu qu’à l’acheter après l’avoir vu dans la galerie de l’artiste en Italie. L’artiste voulait initialement 100 000 $, mais heureusement, il a accepté 18 000 $. En tant que statue invisible, vous penseriez évidemment que sa valeur est bien moindre (et plus proche de zéro), cependant la sorcellerie est que sa valeur est en réalité plus proche de 100 000 $.

Valeur de votre imagination, vente de sculptures imaginaires. Salvatore Garau

Source : Oddity Central

Dans le monde des actifs numériques, il existe deux types, réels et imaginaires : nous explorerons ce qui différencie les actifs numériques réels des imaginaires. La différence entre les deux définit comment ils stockent de la valeur lorsqu’ils sont utilisés dans un échange direct et les différences qu’ils ont en vertu de la loi. En comprenant parfaitement ce que sont ces actifs, vous pouvez définir des valeurs réelles et imaginaires, séparer les risques et identifier leurs utilisations inhérentes.

Actifs numériques imaginaires

Les actifs numériques imaginaires peuvent être largement définis comme n’ayant aucune valeur intrinsèque, inhérente ou intuitive (pas de valeur 3i). En général, la seule source de valeur est extrinsèque, et donc ce que les autres pensent de la valeur est basé uniquement sur vos sentiments personnels sur la valeur de l’actif. Cela ouvre la valeur de l’actif à être vu très différemment et largement par une multitude de personnes (exemple : « la beauté est dans les yeux du spectateur »). La capacité de l’actif à être utilisé comme réserve de valeur, son appréciation perçue, sa négociabilité/liquidité et la protection de l’actif en vertu de la loi sont tous hautement subjectifs. Ces traits conduisent au rêve d’un trader de spéculation galopante, d’incertitude sur la valeur, d’incertitude sur la protection de la loi, et cette « commercialisation » (volatilité) qui rend finalement un actif impropre à une utilisation dans des contrats à long terme ou pour le commerce. Quelques exemples de ces actifs numériques imaginaires sont maintenant avec nous sous la forme de Bitcoin, Ethereum et Dogecoin.

La décomposition des caractéristiques de ces actifs numériques imaginaires en leurs composants nous aide à identifier leur valeur. Tout d’abord, tous ces actifs dans certaines juridictions (comme l’Angleterre et le Pays de Galles) sont protégés par la loi pour la possession. Cependant, la loi ne peut pas faire respecter la propriété, car aucun tribunal ne peut actuellement obliger le transfert de ces actifs. Il n’y a pas encore d’autorité centrale ou de jurisprudence qui contrôle le bien. Cette incertitude pose donc la question de savoir si les actifs sont réellement adaptés aux investisseurs institutionnels recherchant le bénéfice et la sécurité d’une protection à long terme des juridictions juridiques dans lesquelles ils opèrent.

La valeur des actifs ci-dessus n’a pas de valeur indépendante autre que ce que quelqu’un d’autre est prêt à payer pour eux. Cela a provoqué des changements soudains dans sa valeur perçue. Fait intéressant, certains de ces actifs numériques imaginaires attirent des volumes de transactions quotidiens considérables dans lesquels des milliards de dollars peuvent être négociés en quelques jours ou semaines seulement. Le défi reste l’utilisation d’actifs numériques imaginaires comme forme de paiement dans un contrat, car la valeur de ces actifs à court et moyen terme est hautement imprévisible. Par conséquent, ces actifs ont une valeur d’utilité très limitée et, pour ajouter au défi que la plupart de ces actifs ne sont adossés à aucun actif tangible du monde réel, leur valeur pourrait atteindre zéro à tout moment.

Source : Signet Classics

En bref, les actifs numériques imaginaires ne sembleraient adaptés qu’au trading spéculatif. Cela ne favorise pas les contrats à long terme ni même une utilisation à court terme dans le day trading.

Liquidité et chaises musicales

La fontaine de jouvence proverbiale qui détient la valeur de ces atouts invisibles est simple. La liquidité est le véritable et unique cœur de sa valeur. Tant que l’actif invisible peut être échangé contre un autre actif à tout moment, alors l’actif invisible est utile dans le commerce et d’autres lui attribueront de la valeur. Les actifs invisibles sont similaires aux chaises musicales. Tant que les actifs continuent de se déplacer entre les gens et que la musique continue de jouer, personne ne pense qu’ils prennent même un risque à court terme. Une fois que la musique (liquidité) s’arrête, seule la personne qui a le “mauvais” actif numérique perd.

Source : Échanges de propriétés TrustMe™

En conclusion, les actifs numériques invisibles ne reçoivent une valeur réelle que par leur liquidité. La technologie Blockchain leur permet de les fongifier en actifs numériques pouvant être échangés. Sa valeur est déterminée par la vitesse de votre mouvement et est similaire au fait de faire rouler un cerceau autour de votre taille. Une fois qu’il ralentit, il touche le sol et s’arrête.