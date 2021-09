L’homme, le mythe : dans le monde privé impénétrable de Keanu Reeves

En 1993, phénix de la rivière est mort d’une overdose accidentelle de drogue – une autre chose douloureuse dont Reeves ne voulait pas parler, mais il a parlé avec tendresse de son ami et co-star de My Own Private Idaho.

“J’ai apprécié sa compagnie. Beaucoup”, a déclaré Reeves à Rolling Stone en 2000. “Et j’ai apprécié son esprit, son esprit et son âme. Nous avons fait ressortir le bien l’un de l’autre. C’était un vrai penseur original. Il n’était pas le statu quo . Dans n’importe quoi.

Quant à la mort de Phoenix, “C’est quelque chose à laquelle il pense tout le temps, quelque chose dont il ne parle jamais vraiment”, a déclaré un ami à People. “Les amis savent qu’il ne faut pas y aller avec lui.”

(Reeves a dit plus tard au Guardian que ce n’était pas le fait de vieillir qui le faisait penser davantage aux personnes qu’il avait perdues au cours de sa vie. “C’est toujours avec toi, mais comme un flux et reflux”, a-t-il déclaré. si je pensais à quelqu’un en particulier, je répondais : “Beaucoup de gens.”)

En 1994, son ex-père, Samuel, a été condamné à 10 ans de prison pour possession de drogue à Hawaï, mais a été libéré en deux. “Jésus, mec. Non, l’histoire avec moi et mon père est assez lourde. C’est plein de douleur, de malheur et de putain de perte et tout ça”, a-t-il déclaré à RS à cette époque. En 1995, il a dit à Vanity Fair, lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne voulait pas en savoir plus sur le cas de son père, “Pourquoi voudrais-je découvrir ce que je ne savais pas?” Il a qualifié la situation de “assez incroyable”, et c’était tout.