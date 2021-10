L’homme le plus riche du monde, Elon Musk, revient sur le marché de la cryptographie avec un accent inhabituel sur Bitcoin et Ethereum ZyCrypto

Publicité





Elon Musk taquine le retour sur le marché des crypto-monnaies. Les acteurs clés sont las des sentiments du milliardaire. Questions entourant le retour de Tesla sur les surfaces cryptographiques. Le milliardaire s’intéresse aussi lentement à Ethereum

L’homme le plus riche du monde, Elon Musk, a, à sa manière habituelle, suscité à nouveau des taureaux crypto. Le milliardaire qui a eu un parcours intéressant avec quelques crypto-monnaies a choisi d’être moins direct avec ses tweets, car il a désormais adopté le modèle de communication avec ses 61 millions de followers sur Twitter sur les questions relatives aux crypto-actifs, via des mèmes. Le mème le plus récent publié par Musk a pris d’assaut la communauté crypto-Twitter et a laissé le marché tout aussi excité et perplexe.

Suite à la reprise du marché des crypto-monnaies, Bitcoin et Ethereum ont tous deux enregistré des augmentations de prix significatives, faisant réagir le marché avec de multiples sentiments haussiers. Alors que les partisans populaires de Bitcoin et Ethereum expriment leur enthousiasme pour les semaines à venir, Elon Musk a fait savoir dans son dernier tweet qu’il prêtait attention au marché des crypto-monnaies, en particulier à Bitcoin et Ethereum.

Le tweet a depuis gagné des milliers d’engagements alors que de nombreux acteurs du marché tentent de décrypter le message derrière le mème du milliardaire. Alors que de nombreux grands acteurs comme Justin Sun de Tron, entre autres, interprètent le message de Musk comme son retour officiel sur le marché. Les PDG d’échanges comme BitMex et Okex demandent à Musk d’agir avec prudence et de ne pas « tout gâcher cette fois ».

La crypto-communauté, bien qu’elle se méfie des intentions de Musk envers Bitcoin, accueille toujours le milliardaire à bras ouverts. Bien que ses tweets n’aient envoyé aucun des actifs flamber à travers le toit, son dernier message d’un chiot floki a envoyé Dogecoin et Shiba Inu vers de nouveaux sommets.

La même chose pourrait arriver pour Bitcoin si Musk fait une déclaration plus directe sur sa position avec la crypto-monnaie. Beaucoup ont également interrogé Musk sur la possible réarrivée de Tesla sur le marché Bitcoin. Gardez à l’esprit que le retour de Tesla est un autre catalyseur haussier pour le prix de Bitcoin. Cependant, comme Musk l’a expliqué dans le passé, Bitcoin ne reviendra dans Tesla que lorsque la consommation d’énergie sera plus durable.

Bien que ce soit toujours une bonne nouvelle pour Bitcoin, c’est encore une meilleure nouvelle pour Ethereum, dont le jeton natif a également fait son chemin dans la liste de surveillance d’Elon Musk. Avec le réseau Ethereum qui passe de la preuve de travail à la preuve de participation, Ethereum devient de plus en plus attrayant pour les investisseurs institutionnels comme Elon Musk et bien d’autres.

