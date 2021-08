L’homme mystérieux de Rebecca sur Bantr révélé dans l’épisode 6

Ted Lasso Saison 2 Episode 6 spoilers à venir. L’épisode 6 de la saison 2 de Ted Lasso révèle l’homme mystère de Rebecca Welton sur l’application de rencontres Bantr. Vers la fin de l’épisode, le nom d’utilisateur Bantr LDN152 envoie un message à Rebecca (Hannah Waddingham), qui dit “Une journée folle au travail aujourd’hui, mais je ne pouvais pas m’empêcher de penser à toi. Peut-être que nous devrions nous rencontrer.” La caméra montre ensuite que c’est le joueur de l’AFC Richmond Sam Obisanya (Toheeb Jimoh) qui a envoyé un message à Rebecca sur Bantr tout au long de la saison.

D’après les messages, Rebecca et Sam ont une connexion, et quand ils parlent en personne, ils semblent apprécier la compagnie de l’autre. Cependant, si Rebecca découvre que Samis est son homme mystère sur Bantr, comment réagira-t-elle ? Et vont-ils commencer une relation?

Seul le temps nous le dira, mais Sam semble être davantage présent dans la saison 2. Avant le retour de Jamie Tartt à l’AFC Richmond, Sam est devenu un leader de l’équipe sur le terrain. Cependant, le Nigérian est devenu un leader en dehors du terrain alors qu’il protestait contre le principal sponsor de l’AFC Richmond, Dubai Air, car son propriétaire d’entreprise était une compagnie pétrolière polluant son pays d’origine. L’AFC Richmond a soutenu Sam et a changé le sponsor principal en Bantr.

PopCulture.com a récemment rencontré Jimoh, et il a parlé de l’évolution de Sam. “Oh, je l’aime. Je l’aime”, a déclaré Jimoh à PopCulture. “Je suis aux anges et je suis très reconnaissant envers l’équipe créative. Toutes les personnes qui font de Ted Lasso une réalité de m’avoir fait confiance et de faire confiance à Cristo [Fernandez] avec un peu plus à faire et des responsabilités vraiment difficiles pour véhiculer des messages très importants et politiquement chargés. Et donc, oui, en tant qu’acteur, je suis génial. Je me sens super épanouie en tant qu’artiste en ce moment.”

Quant à Waddingham, elle avait remporté une nomination aux Emmy Awards pour son interprétation de Rebecca. “J’ai toujours été très pointilleux sur les rôles que je prends. Je n’ai jamais été intéressé à toujours être glamour ou toujours gentil dans quoi que ce soit”, a déclaré Waddingham à Forbes en juin. “Si quoi que ce soit, je préfère des choses qui ne le sont pas, mais cela m’a tout donné, et c’est unique. Même en lisant le pilote, la différence en elle d’un bout à l’autre était extraordinaire. Je n’ai jamais rien eu. où vous pouvez jouer tellement de choses différentes dans une scène. C’est littéralement le rôle de rêve sur lequel je me suis constamment pincé. “

La saison 2 de Ted Lasso est actuellement diffusée sur Apple TV+ et un nouvel épisode sera diffusé chaque semaine. La saison 1 est également actuellement en streaming et les lecteurs de PopCulture peuvent obtenir un abonnement d’essai gratuit de trois mois ici.