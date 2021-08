L’homme parapluie dans l’assassinat de JFK : a-t-il existé ?

in

Y avait-il vraiment un homme tenant un parapluie noir malgré le soleil le jour de l’assassinat du président Kennedy ?

L'”homme parapluie” existait

Oui, il y avait vraiment un mystérieux “homme parapluie” impliqué dans la fusillade du président John F. Kennedy. La saison 2 de The Umbrella Academy n’invente pas cette histoire. Il est simplement inspiré d’un mystère de la vie réelle.

Le jour de l’assassinat de Kennedy, un homme mystérieux a été vu tenant un parapluie noir. C’était une journée ensoleillée et sa présence près de l’endroit où Kennedy a été abattu a déclenché de nombreuses théories du complot. Certains pensaient qu’il avait joué un rôle secret dans le meurtre ou que son parapluie contenait peut-être une arme. D’autres pensaient qu’il indiquait une sorte de “signe” avec son parapluie. L'”homme au parapluie” se tenait près de l’endroit où Kennedy avait été abattu et alors que la caravane s’approchait, il ouvrit et leva son parapluie. Puis après la fusillade, il s’est assis sur le trottoir à côté d’un autre homme avant de partir.

Le Boston Globe a rapporté que 15 ans après le meurtre, le véritable “homme parapluie” s’est présenté. Louie Steven Witt a déclaré qu’il était “l’homme parapluie” et qu’il avait pris le parapluie pour protester contre le président.

Le père de JFK avait soutenu le Premier ministre britannique Neville Chamberlain, qui avait dialogué avec le nazisme. En agitant le parapluie noir (très caractéristique de Chamberlain), Witt a voulu critiquer l’attitude de Kennedy envers le fascisme.

Witt a déclaré à propos de la théorie du complot : « Si le Livre Guinness des records du monde avait une catégorie pour les personnes qui font la mauvaise chose au mauvais moment et au mauvais endroit, je serais numéro un dans cette position, pas même un coureur -up finition ».

Le New York Times a partagé un court documentaire sur “l’homme parapluie” en 2011, que vous pouvez regarder ci-dessous.

Certaines personnes ne croient toujours pas que “l’homme parapluie” était Louie Stevem Witt, comme le rapporte CS Monitor. Après que Witt a témoigné lors d’une audience du comité, on n’a plus entendu grand-chose de lui.

La mythologie de “l’homme parapluie” a refait surface cette année à Minneapolis

Cette année, lors des manifestations de brutalité policière à Minneapolis, la mythologie sur «l’homme parapluie» a refait surface. Un homme mystérieux a été vu en train de briser des vitres dans une zone automatique. Il a fait l’objet de nombreuses enquêtes sur les réseaux sociaux en raison de la manière méthodique et presque impartiale dont il a été vu en train de casser des vitres. Il était vêtu de noir et portait un parapluie noir par une journée ensoleillée.

Un homme portant une chemise rose a également été vu dans plusieurs vidéos, où il a rencontré “l’homme parapluie” et a tenté de le convaincre d’arrêter. Dans l’interview de la vidéo ci-dessous, vous pouvez voir l’homme vêtu d’une chemise rose parler des manifestations avant leur rencontre avec AutoZone plus tard. La vidéo a été enregistrée par Emma Leigh Fiala, une journaliste du Minnesota qui diffusait les manifestations en direct et faisait des reportages sur le terrain.

L’homme à la chemise rose a ensuite été identifié comme étant Elijah “EJ” Easley. Easley a partagé qu’il n’occupe aucun poste gouvernemental, en réponse à toutes les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux. Selon sa biographie sur Twitter, Easley est vice-président de Mac House LLC.

Dans la vidéo qu’il a publiée le 2 juin, il a déclaré : « Je ne suis qu’un jeune homme qui a grandi à North Minneapolis. Je suis allé à Seed Academy Harvest Prep. “

Fin juillet, une demande de mandat de perquisition de la police accusait Mitchell Carlson d’être “l’homme parapluie”. C’est un cavalier des Hell’s Angels. Il n’a été inculpé d’aucun crime, mais fait l’objet d’une enquête, selon la demande.

