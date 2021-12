L’homme qui a atteint les 4 fosses marines les plus profondes de la planète

23/12/2021

Act à 10h19 CET

Redaction

Victor Vescovo, ancien commandant de la marine américaine, Il est devenu la première personne à atteindre le fond des quatre fosses océaniques les plus profondes du monde.

Vescovo Il atteint le fond de la tranchée de Kermadec. dans l’océan Pacifique Sud, au début de ce mois de décembre sur le submersible DSV Limiting Factor, un petit navire pour deux personnes construit par Triton Submarines, basé en Floride.

Ce faisant, l’explorateur millionnaire de 55 ans a atteint son objectif personnel de plonger dans les quatre zones connues les plus profondes du monde. Après une expédition de neuf heures, Vescovo a atteint une profondeur maximale de 10 003 mètres, au fond de la tranchée de Kermadec.

Le submersible utilisé dans l’exploit | Caladan océanique

Caméras à facteur limitant capturées images de « l’une des méduses les plus profondes jamais vues » et d’un tapis bactérien « d’or brillant » il vit des minéraux et des gaz contenus dans les roches, a-t-il déclaré.

Ses précédents exploits

Vescovo avait déjà commencé son voyage à travers Challenger Deep dans le Tranchée Marianne, le point le plus profond de la Terre à 10 925 mètres, auquel il est descendu pas moins d’une dizaine de fois.

En juin 2019, il avait atteint le fond de Horizon au fond de la tranchée des Tonga dans l’océan Pacifique, à 10 817 mètres.

En mars de cette année, avec l’océanographe philippin Deo Florence Onda, ils ont effectué la première descente vers Emden Deep, dans la tranchée des Philippines, qui est le troisième point le plus profond de la Terre, à 10 045 mètres.

Le facteur limitant est le seul submersible au monde capable de pénétrer dans les profondeurs océaniques les plus profondes. Il est prêt à entrer dans la zone abyssale de l’océan.

Seuls des micro-organismes spécialisés peuvent survivre à de telles profondeurs. De plus, la pression de l’eau dans les points les plus profonds de la Terre est si intense qu’elle briserait les os des animaux terrestres, selon Vescovo.

Le protagoniste de l’expédition | Source : Clarin

En particulier, le contexte de la La tranchée de Kermadec a « une géologie et une vie marine assez chaotiques »dit Vescovo. « Quand les gens pensent à la vie sur d’autres planètes, ils peuvent penser qu’elle ressemblera à des humains ou à des animaux que nous connaissons », a déclaré l’explorateur au Times.

En mars 2021, alors que Vescovo et la Philippine Deo Florence Onda se trouvaient à plus de 10 000 mètres sous la surface, à Emden Deep, la troisième tombe océanique la plus profonde de la planète, les deux enquêteurs ont été tristement surpris : ils n’ont trouvé que des déchets et du plastique, a rapporté Channel News Asia. .

« Il y avait beaucoup de déchets & rdquor;

« Quand nous étions sur le point d’atteindre le fond, je m’attendais à voir des choses effrayantes ramper ou nous regarder à travers les fenêtres », ont-ils déclaré au point de vente. Cependant, l’horreur était causée par quelque chose de beaucoup plus familier, quelque chose qui était également venu de la surface.

« Il y avait une scène amusante lorsque nous explorions la région. Il y avait du matériel blanc qui flottait autour. J’ai dit : ‘Victor, c’est une méduse.’ On y est allé, on s’est rapproché et c’était juste du plastique », se souvient-il.

« La seule chose inhabituelle au fond était les ordures. Il y avait beaucoup d’ordures dans la fosse. Il y avait plein de plastiques, un pantalon, une chemise, un ours en peluche, des emballages et plein de sacs en plastique. », a-t-il détaillé.

Articles ménagers éparpillés en arrière-plan | Caladan Oceanic / Verola Media

Ce qui était initialement prévu comme une mission de recherche scientifique a dû rester en voyage d’observation, en raison de la pandémie et des difficultés bureaucratiques pour obtenir l’autorisation d’une étude plus approfondie.

Néanmoins, cette entreprise a apporté des informations fascinantes et une plate-forme pour détailler les problèmes rencontrés par l’environnement sous-marin, un domaine difficile à étudier aux Philippines en raison de la logistique et des coûts.