L’homme qui a été brûlé comme un bonzo meurt devant un tribunal de Murcie

28/12/2021 à 14h30 CET

le homme qui a brûlé comme un bonze le 20 décembre devant le tribunal de Cieza décédé hier soir à l’USI d’Arrixaca en raison de la gravité des blessures. Malgré le fait que le gardien de sécurité du tribunal a agi rapidement en voyant l’événement et a éteint les flammes avec un extincteur, l’homme n’a pas pu se remettre de ses blessures.

Condamnation pour violence de genre

L’homme avait un condamnation pour menaces dans le domaine de Violence de genre, comme l’ont confirmé des sources de la Cour supérieure de justice de la région de Murcie (TSJMU).

Plus précisément, le 1er novembre, il a comparu devant le tribunal des gardes pour une plainte concernant des menaces contre sa femme. Le magistrat a établi une mesure de protection pour le plaignant, de sorte que l’individu ne puisse s’approcher d’elle ou de ses enfants à moins de 500 mètres.

Le 2 novembre, un procès rapide a eu lieu et l’individu a reconnu les menaces, pour lesquelles il a été condamné à six mois de prison. Comme il n’a pas de casier judiciaire, Sa peine a été suspendue à condition qu’il se conforme à l’ordonnance de non-communication de sa femme et leurs enfants, et à condition qu’ils suivent des cours sur l’égalité et contre les violences de genre.

Plus tard, le 18 novembre, le divorce du mariage a été officialisé par voie civile.