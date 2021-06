L’homme qui a giflé Macron est un joueur de rôle médiéval, aime l’anime, décrit comme “un peu un joueur” .

Damien Tarel, l’homme qui a giflé le président français Macron, est un joueur de rôle médiéval et un fan d’anime, avec une source le décrivant comme “un peu un joueur”.

Mardi, une vidéo est devenue virale de Tarel, un homme alors non identifié dans la foule, giflant le président Macron lors d’une visite dans la petite ville de Tain-l’Hermitage, juste à l’extérieur de la ville de Valence dans le sud-est de France:

Après que Macron se soit approché des barrières, il commence à parler à un homme en chemise verte et s’accroche un instant à son bras gauche. L’homme à la chemise verte a ensuite giflé Macron avec sa main droite sur son visage, alors que le président français est ensuite traîné par la sécurité qui s’empile également sur l’attaquant. Après avoir été giflé et l’homme arrêté, Macron revient ensuite dans la foule pour saluer les gens… [Tarel] ont crié « à bas le macronisme » lors de l’incident, ainsi que « Montjoie, Saint-Denis », le cri de guerre de l’ancien royaume de France, dont le slogan figure sur la bannière du roi Charlemagne.

Après que Tarel et son ami, identifiés uniquement comme Arthur C, aient été arrêtés à la suite de l’incident, la police a fouillé son domicile et a trouvé une pléthore d’objets peu communs. Les possessions du Macron-slapper comprenaient des armes d’imitation, un drapeau soviétique, une copie de Mein Kampf, des romans fantastiques, des mangas (des bandes dessinées japonaises souvent appelées à tort anime) et des jeux de « simulation militaire » – une source proche de l’enquête a déclaré que Tarel était “un peu perdu, un peu geek et un peu joueur”.

Des articles de presse ont ajouté que Tarel s’intéresse également beaucoup aux reconstitutions médiévales, souvent appelées « jeu de rôle en direct » ou « LARPing », avec de nombreuses armes découvertes dans sa maison étant probablement liées à son passe-temps, plutôt qu’à tout désir de violence. La source a confié au Parisien qu’il « vit dans une sorte de monde parallèle fait de jeux de rôle, de simulations de combats médiévaux ».

L’enquête sur la gifle de Macron s’est d’abord focalisée sur l’idée que Tarel et ses amis étaient des « anarchistes », après s’être décrit comme tel auprès d’un journaliste à un moment de la journée. Cependant, la police examine maintenant son point de vue comme étant davantage « une bouillie idéologique », après l’enquête sur son appartement et a découvert qu’il suivait à la fois les chaînes de droite et de gauche sur YouTube.

Tarel a été inculpé de « violences volontaires contre une personne dépositaire de l’autorité publique ». S’il est reconnu coupable, il encourt jusqu’à trois ans de prison et une amende de 45 000 € (54 800 $). Son ami fait face à la même accusation, bien qu’il n’ait crié qu’à Macron.