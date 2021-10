L’homme qui a kidnappé et assassiné un enfant à La Rioja reconstitue les événements

29/10/2021 à 21:55 CEST

.

L’homme arrêté pour le meurtre d’un garçon de 9 ans, Álex, à Lardero (La Rioja) a été transféré ce vendredi à son domicile par la Garde civile pour la reconstitution des événements, ont indiqué à Efe des sources de l’enquête.

Le détenu, âgé de 54 ans, résident de Lardero et ressortissant espagnol, a été en probation depuis avril 2020, après avoir été reconnu coupable du meurtre et de l’agression sexuelle d’une jeune femme, qu’il a poignardée à 17 reprises en 1998 à Logroño, cinq ans après avoir été condamné pour une autre agression sexuelle. Cet homme séjourne depuis jeudi soir dans les bureaux de la Garde civile de Logroño, d’où, à 16h00 ce vendredi, il a été transféré à son domicile, situé au numéro 5 de la rue Río Linares, à côté d’un parc où le victime a joué.

La reconstitution des événements a duré environ jusqu’à 20h15 et a été réalisée en présence de membres du Tribunal d’Instruction numéro 2 de Logroño, qui s’occupe de l’affaire, avec l’anticipation que le secret résumé. Des membres de la police judiciaire et du laboratoire de criminalistique de la garde civile ont également participé à la reconstitution en tant que responsables de l’enquête, sans que d’autres informations aient été divulguées à cet égard.

Tout au long de ce vendredi, les chercheurs ont poursuivi la recueillir les dépositions des témoins et la préparation de l’inspection technique oculaire, afin de mettre le détenu à disposition de la justice dans « la plus grande immédiateté possible », une fois la procédure terminée. Après la reconstruction, l’accusé a de nouveau été transféré aux bureaux de la Garde civile dans la capitale de la Rioja, où il peut rester jusqu’à 72 heures au maximum depuis son arrestation la nuit dernière.

Cet homme purgeait une peine en août 2023 pour le meurtre et l’agression sexuelle d’un agent immobilier en août 1998 à Logroño, pour lesquels il a été condamné à 20 et 10 ans de prison, respectivement.

D’autre part, ce vendredi, il était prévu qu’à l’Institut de médecine légale de La Rioja, le processus de autopsie du mineur.

Les données initiales et, comme plusieurs témoins l’ont raconté à Efe, vers 19h00 jeudi, Álex, déguisée en « fille de l’exorciste » à l’occasion d’Halloween, jouait dans un parc et le détenu l’a piégé. Une fillette de 11 ans a alerté les adultes de ce qui s’était passé et a indiqué où habitait l’homme, qui, au moins, à deux reprises, avait essayé de faire venir des filles chez lui sous prétexte qu’il avait de très beaux oiseaux, ils ont dit.

Susana Torres, mère d’une de ces mineures, a indiqué que son mari, après l’alerte, s’est approché du domicile du détenu, a frappé à la porte et, lorsqu’ils l’ont ouverte, a vu un homme avec Alex dans ses bras et lui a dit que il avait été « évanoui ». Le garçon était très sérieux et inconscient et les services de santé qui sont venus n’ont pas pu le réanimer et il est décédé sur le palier de l’escalier, où des agents de la garde civile et de la police locale se trouvaient déjà à côté du détenu.