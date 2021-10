L’homme qui a promis de rejoindre le club sélect du million d’euros

31/10/2021 à 05:01 CET

David Céspedes

Ils ont promis des rendements compris entre 8 et 15 pour cent par mois et propriétaires payés chaque semaine avec des crypto-monnaies. L’appât était très sucré et cela a attiré de nombreux clients. En fin de compte, mais l’affaire s’est terminée par une prétendue escroquerie à grande échelle qui fait actuellement l’objet d’une enquête devant la Cour nationale. Et derrière est à nouveau l’homme de Gérone Santi Fuentes qui a déjà joué dans d’autres affaires similaires et qu’il a fait l’objet d’enquêtes policières et judiciaires à plusieurs reprises.

Cette affaire porte le nom d’Arbistar, nom de la société dont Fuentes est le PDG. La prétendue arnaque au millionnaire aurait piégé les investissements d’une trentaine de provinces espagnoles. La méthode suivie était toujours la même. Ongle offre d’investir dans des crypto-monnaies en échange d’un rendement hebdomadaire élevé. Tout cela a été articulé à travers la société Arbistar 2.0. SL et les chiffres qui l’ont transcendé jusqu’à présent montrent la grande ampleur que peut avoir l’affaire. Certaines sources parlent de 32 000 victimes.

Les rendements élevés assurés par la société Fuentes ont immédiatement conduit à quelques centaines d’investisseurs. Étant un système pyramidal, ils ont dû chercher d’autres investisseurs potentiels. Afin de fournir des garanties, il est apparu qu’il existait un groupe restreint baptisé au club du million d’euros. Il y avait un peu moins d’une vingtaine d’investisseurs qui, en un peu plus d’une semaine, n’avaient saisi ce montant de millionnaire qu’en commissions. L’appât était encore plus que sucré.

L’affaire aurait fait des milliers de victimes et une fraude estimée à 500 millions, ce qui pourrait être plus

L’enquête a commencé l’année dernière lorsqu’un tribunal d’Arona (Tenerife) s’est retiré de l’affaire, qui a été considérée comme une prétendue escroquerie aux dimensions spectaculaires. Fuentes, qui résidait sur l’île à l’époque, a été arrêté et a dû comparaître il y a quelques semaines devant le Tribunal national, qui est celui qui a finalement saisi l’affaire en raison de sa gravité. Le courtier de Gérone a été convoqué par le magistrat José Luís Calama mais a refusé de témoigner. Il y a quelques jours également, Iván Grima et Lester Zarabozo, tous deux liés à l’entreprise, ont comparu devant le Tribunal national. D’après ce que l’on sait, il s’est avéré que de nombreux investisseurs avaient peu de connaissances informatiques et financières. Ils sont tout simplement tombés dans ce piège supposé attiré par l’obtention d’argent facile en peu de temps.

Certains médias ont compris comment c’était système utilisé par la société Fuentes pour exploiter et attirer des clients. Dans une décision du juge Calama, la méthodologie utilisée est indiquée. Les enquêteurs considèrent que la fraude présumée consistait en répondre au système pyramidal également connu sous le nom de Ponzi dans lequel un investissement tout à fait rentable a été feint. « Ce qui a été fait, c’est de payer les intérêts des investisseurs avec le capital qui n’est pas investi ou avec celui des nouveaux investisseurs. » Comme cela arrive souvent dans ce type d’entreprise pyramidale où un niveau vacille, tout s’effondre et tombe.

Comme cela s’est produit dans d’autres entreprises de ce type, en peu de temps les premiers soupçons ont commencé à apparaître que peut-être il n’y avait pas une telle entreprise et qu’en fin de compte, il s’agissait d’une nouvelle fraude. Il n’y avait pas d’affaires et en août de l’année dernière, certains investisseurs avaient déjà donné l’alerte. En octobre 2020, la police Fuentes a arrêté et enregistré plusieurs de ses propriétés sur l’île de Tenerife. Il n’avait pas besoin d’être présenté à la police. Son histoire créditait déjà plusieurs entreprises considérées comme frauduleuses. Fuentes s’est borné à dire qu’il y avait eu un problème, mais qu’ils étaient en train de le résoudre. Il a assuré qu’il était faux qu’il avait commis une arnaque et qu’il travaillait à trouver une solution. Un nouvel épisode d’enquête a commencé qui n’est pas encore clos. Les premiers chiffres et estimations connus sont vraiment alarmants.

Le juge Calama ne doute pas qu’avec les données dont il dispose actuellement, « ils nous placeraient en le plus grand piège pyramidal commis à ce jour en matière d’investissement en crypto-monnaie.

De publicité à la radio à « courtier »

Santiago Fuentes Jover (connu simplement sous le nom de Santi) a étudié ce qui était auparavant l’enseignement général de base (EGB) à l’école Maristas de Gérone. Peu enthousiaste pour ses études, il choisit de quitter l’école. Était jovial et amical, il a fait avec tout le monde, et a montré de bonnes aptitudes pour le soccer, faisant partie de l’équipe de l’école. L’une de ses premières tâches a été dans le domaine commercial. Plus précisément, il était agent pour l’une des principales stations de radio d’Espagne qui avait une station à Gérone. Le véhicule avec lequel il se déplaçait au cours de sa jeunesse était particulièrement frappant. Une Renault 8 bleu intense de celles qui n’étaient plus commercialisées et qui ne circulaient pratiquement plus.

C’est considéré l’un des cinq plus grands leaders des sociétés de marketing multi-niveaux opérant frauduleusement en Espagne. Entreprise qui a touché, entreprise qui s’est toujours terminée de la même manière : des investisseurs piégés. Il a développé des entreprises dans le domaine des jeux d’argent sur Internet, de la technologie et même d’une société de télécommunications australienne qui proposait des appels Internet. Dans les années 2000, Interpol le recherchait déjà pour une autre activité pyramidale en Amérique du Sud. En fait, avec cette dernière entreprise, il y a déjà des ramifications qui ont été trouvées et qui ont conduit les chercheurs en Amérique latine et dans certains pays arabes.

Aussi son passage par l’Argentine a laissé une trace et de nombreuses plaintes de victimes. Il s’agit du même cas Arbistar et de la prétendue arnaque à la crypto-monnaie. Certains médias argentins se sont fait l’écho de la nouvelle et ont déclaré que le système avait piégé des milliers de personnes. Le mécanisme était le suivant : une fois entré dans la société pyramidale, il fallait attirer au moins 20 partenaires supplémentaires. InfoTechnology a publié le 15 octobre qu’aucun des investisseurs n’avait encore récupéré l’argent et a parlé de 5 900 touchés. L’affaire continue de faire l’objet d’une enquête sous l’accusation d’escroquerie aggravée et d’organisation criminelle.