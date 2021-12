L’homme qui a tué son beau-père milliardaire prétend qu’il a  » cassé  » pendant le verrouillage

L’hôtelier Sir Richard Sutton, 83 ans, a été poignardé à mort par son beau-fils plus tôt cette année (Photo: PC Agency/PA Wire)

Un homme qui a poignardé à mort son beau-père millionnaire et paralysé sa propre mère a déclaré à un tribunal qu’il avait craqué lorsqu’elle l’avait qualifié de » ivre comme ton père « .

Thomas Schreiber, qui vivait avec sa mère Anne et son mari Sir Richard Sutton, 83 ans, a déclaré que le verrouillage l’avait laissé vivre dans une maison « autocuiseur ».

L’ancien vendeur, 35 ans, n’avait «jamais été proche» de son beau-père super riche après avoir été contrarié lorsque sa mère s’était séparée de son propre père des années plus tôt.

Il a estimé que le baronnet le traitait injustement par rapport à ses deux sœurs malgré le fait qu’il recevait une allocation mensuelle de 1 000 £ et 100 000 £ pour l’achat d’une maison.

Le tribunal a appris que les disputes familiales dégénèrent souvent en violence, notamment une fois lorsque Sir Richard a frappé l’accusé avec sa canne en novembre 2020 lors d’une dispute pour savoir si sa sœur devrait obtenir un lustre, provoquant le bris de la canne.

À une autre occasion, Schreiber a frappé sa mère et lui a tiré les cheveux lorsqu’elle l’a traité de « putain de sangsue ».

Le multimillionnaire Sir Richard Sutton a été poignardé à mort par son beau-fils dans son domaine de Moorhill (Photo: PA)

Mais il l’a « perdu » et est devenu « complètement fou » lorsqu’elle l’a comparé à son défunt père à l’occasion du huitième anniversaire de sa mort en avril de cette année.

Schreiber voulait porter un toast et avait préparé quelques amuse-gueules avec Sir Richard lorsque sa mère a fait cette remarque, déclenchant une « explosion incontrôlable » de violence.

Le peintre en herbe a plongé un couteau de 12 cm dans le cœur de Sir Richard et a poignardé sa mère tant de fois qu’elle est restée paralysée du cou aux pieds et respirait à travers un ventilateur.

Il a déclaré au jury: « Richard et moi étions assis très paisiblement dans le bureau lorsque maman est entrée et m’a regardé et m’a dit » tu es ivre, tu es ivre comme ton père. « ‘

« J’ai crié » je ne le suis pas, je ne suis pas ivre « , puis elle s’est précipitée dans la cuisine et je l’ai frappée au bras ou dans le dos.

«J’ai frappé ma mère avec mon poing dans le dos et il y avait un couteau déplacé à gauche de l’île … hors du bloc à couteaux.

« Je suis devenu complètement fou et j’ai vu le couteau et une voix a crié dans ma tête » attaque, attaque « .

Schreiber a reconnu l’homicide involontaire coupable de l’hôtelier dans son domaine de Moorhill près de Gillingham, dans le Dorset, mais nie l’avoir assassiné. Il plaide non coupable de la tentative de meurtre de sa mère.

Thomas Schreiber a insisté sur le fait qu’il n’était « pas un monstre » (Photo: PA)

Le jury a déjà entendu comment Schreiber vivant avec le couple dans le vaste domaine de campagne est devenu un «triangle vicieux» qui est devenu «de pire en pire» pendant le verrouillage.

L’accusation a déclaré que l’accusé a poignardé à plusieurs reprises sa mère «toxique et chercheuse d’or» et Sir Richard après avoir fantasmé pendant des mois sur leurs meurtres.

Mais il a déclaré que l’idée qu’il avait l’intention de tuer sa mère était « ridicule ».

L’accusé a déclaré que la mort de son père, un alcoolique qui souffrait de dépression, était « très sensible » car il avait l’impression de l’avoir échoué.

Il a déclaré qu’il « ne pouvait pas se contrôler physiquement » lors de l’attaque frénétique après que sa mère l’ait raillé, alors même qu’elle l’avait supplié d’arrêter.

Mais il a insisté sur le fait qu’il était un homme «pacifique» et qu’il voulait en fait «la serrer dans ses bras sans la blesser».

«Nous avons eu des moments difficiles mais je ne voulais pas lui faire de mal… c’est ma mère, nous étions unis par la hanche. Je voulais la serrer dans mes bras », a-t-il déclaré.

‘Cela semble fou, je sais. Je ne voulais pas blesser ma mère mais je ne pouvais pas physiquement arrêter ce que je faisais.

« Je ne suis pas un monstre, mais là, j’étais un monstre… Je suis un homme paisible, un homme calme, mais là, j’étais un monstre. »

Plus: Nouvelles de la criminalité



Schreiber a admis avoir envoyé des messages à sa petite amie et à son ami disant qu’il voulait incendier la maison avec les adultes à l’intérieur et qu’il pensait à « les assassiner matin, jour et nuit ».

Vendredi, des notes vocales ont été jouées au tribunal dans lesquelles il a exprimé son mépris pour le couple.

En mars 2021, il a envoyé un message à un ami qualifiant sa mère de « un fouineur d’or qui cherche à foutre le bordel » et d’« égoïste, manipulatrice et toxique ».

Et il a déclaré à propos de son beau-père: « C’est un multi-millionnaire, il n’a jamais eu à travailler un seul jour de sa vie, il a hérité de tout, de toutes les propriétés, de toutes les terres essentiellement du monde entier. C’est un c *** absolu.

L’accusé a déclaré qu’à des « moments éphémères », il était « consumé par la haine » et voulait « se venger » de sa mère et de Sir Richard, mais pas la nuit de l’attaque.

Le couteau utilisé lors de l’attaque de Thomas Schreiber qui a été retrouvé dans un évier du domaine de Moorhill (Photo: PA)

« Je ne comprends pas comment fonctionne la colère, mais c’était au-delà de la colère – c’était de la folie totale », a-t-il déclaré, insistant sur le fait « J’aime ma famille ».

Il a déclaré que les coups de couteau mortels sont survenus après des mois de suicide et de lutte contre des « pensées démoniaques ».

« Je luttais vraiment, chaque jour était une lutte continuelle, des pensées suicidaires matin et soir : « à quoi bon continuer ? Ma famille me déteste, je suis un raté comme mon père et tout est horrible.

Il a ajouté: « J’aime ma mère, j’aime mes sœurs et j’aime ma famille, ce n’est pas qui je suis en tant qu’être humain, je n’allais pas bien et malheureusement j’étais trop lâche pour demander de l’aide. »

Après l’attaque, Schreiber a déclaré qu’il était assis sur un canapé dans la salle à manger en « choc total » et en « horreur totale » alors qu’il réalisait ce qu’il avait fait.

Il a dit qu’il avait décidé de mettre fin à ses jours alors il s’était enfui avec une valise qu’il avait déjà faite pour des vacances annulées et un autre couteau de la cuisine.

Il a également plaidé coupable de conduite dangereuse la nuit du meurtre, après s’être enfui dans un Range Rover et avoir été capturé par la police après une poursuite à grande vitesse de 135 mph du Wiltshire à Londres.

Le procès continue.

