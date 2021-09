L’homme qui a vendu la tour Eiffel… deux fois

17/09/2021 à 15h57 CEST

Luis Rendueles

C’était un garçon aussi insaisissable qu’une bouffée de fumée et aussi charmant qu’une jeune fille endormie. C’est ainsi que l’un des agents des États-Unis a défini l’un des escrocs les plus brillants de l’histoire. Un individu capable de vendre par morceaux, deux fois au moins, la tour Eiffel et tricher 50 000 $ à Al Capone lui-même. Les Comte Victor LustigC’est ce qu’il a dit que son nom était, il avait une cicatrice sur le visage, mais il n’a jamais eu à recourir à la violence au cours de sa longue et fascinante carrière d’escroqueries.

La vérité est qu’aujourd’hui on ne sait même pas comment on l’appelait. Dans le dossier que le FBI a ouvert sur lui et ses aventures, Lustig est répertorié avec 47 identités différentes. Dans ce document de police, il est indiqué qu’il est né le 1er octobre 1890 dans la ville d’Hostinné, qui faisait alors partie de l’empire austro-hongrois, aujourd’hui sur le territoire de la République tchèque, mais le supposé aristocrate Victor Lustig n’y figure pas. dans n’importe quel registre.

Audacieux faussaire

C’était dans les années 20 du siècle dernier et la France vivait un débat sur l’opportunité de démolir la Tour Eiffel et de vendre ses pièces pour économiser de l’argent et faire face à la crise. En 1925, d’après le récit de ses mémoires James Johnson, l’ancien agent secret chargé de traquer Lustig, celui-ci est arrivé à Paris.

Il a écouté attentivement les polémiques sur l’avenir de la Tour Eiffel et a lancé son arnaque la plus audacieuse. Il a forgé le sceau du gouvernement français dans certains documents pour se faire passer pour un agent de l’État gaulois et a été cité dans le luxueux Hôtel Crillon à Paris Avec plusieurs hommes d’affaires à qui il propose d’acheter les pièces de la Tour, c’est du fer bon marché qu’ils pourront revendre plus tard au prix du marché, une affaire ronde mais qui se doit d’être discrète. Plusieurs ont accepté, payé et se sont tus, même après avoir été trompés.

Lustig récidive une seconde fois avant de disparaître de Paris.

Le journaliste Jeff Maysh, auteur de “Handsome devil” (quelque chose comme “The Charming Demon”) sur la vie de Lustig, définit sa prochaine étape en Amérique. Là, Lustig s’est moqué des agents du FBI qui ont tenté de le traquer en s’enregistrant avec leurs noms dans différents hôtels et navires dans lesquels il séjournait lors de ses voyages. Il portait toujours une malle dans laquelle il portait costumes de prêtre ou de garçon de valise pour sortir du pétrin en un clin d’œil.

Dans ce livre sont inclus “les dix commandements de Lustig”, sorte de code du bon escroc :

-Écouter les autres avec patience

-Ne jamais leur montrer l’ennui

– Attendre que l’autre personne révèle ses opinions politiques et ensuite être d’accord avec elle

-Laissez l’autre personne montrer ses opinions religieuses et ensuite montrer les mêmes opinions

-Faites une mention du sexe, mais n’y faites plus allusion à moins que l’autre personne ne montre un fort intérêt pour cela

-Ne jamais parler de maladies, sauf si l’autre personne s’y intéresse

-Ne jamais fouiner dans la vie privée de l’autre personne (il vous en parlera à temps)

-Ne jamais se vanter. Laissez votre importance être évidente pour votre interlocuteur

-Ne sois pas salissant

-Ne jamais se saouler

Vendre le Bernabéu

Les psychiatre légiste José Cabrera explique que « Lustig était un maître des escrocs, un homme de la vieille école, un personnage de roman. En son temps, il n’y avait aucun moyen de prouver si l’on était comte et austro-hongrois. Je ne pense pas qu’aujourd’hui quelqu’un pourrait vendre le stade Bernabéu, comme Lustig l’a fait avec la tour Eiffel ou comme il l’a fait avec le pont de Brooklyn & rdquor ;.

Cabrera souligne certains traits de Lustig qui sont essentiels pour tout escroc qui veut entrer dans l’histoire : « avoir un une intelligence supérieure à la moyenne, une grande capacité d’empathie, pour écouter et aussi pour séduire l’autre. Et aussi un passé enveloppé de brouillard, quelque chose de mystérieux, que personne ne peut vérifier.« Cet expert ajoute que Lustig, comme les meilleurs arnaqueurs, a toujours joué » avec la cupidité de celui qui va se faire arnaquer. Il y a des gens qui sont gourmands et qui tombent plus facilement dans ces déceptions.”

Vicente Garrido, professeur de criminologie à l’Université de Valence et qu’il a assisté la police et la garde civile dans plusieurs enquêtes criminelles, explique que Lustig était « un professionnel, un escroc de vocation, quelqu’un qui a fait de la tricherie son mode de vie. C’était une personne intelligente, instruite, qui répudiait la violence et gagnait les autres à l’intelligence. »

Une femme l’a donné

Fidèle à ces commandements pour séduire les cousins ​​qu’il allait tromper, Lustig est venu à Chicago, où il a rencontré Al Capone et l’a convaincu de lui prêter 50 000 $. Il ne les a jamais rendus et a été découvert par le chef de la mafia, mais il a quand même réussi à rester en vie. Capone lui a dit qu’il aurait dû être son conseiller et Lustig a répondu. “Cela aurait dû être votre comptable”, faisant allusion à la personne qui l’a dénoncé.

Mais le soi-disant comte Lustig a fait une erreur. Une femme avec qui il a eu une relation et qui j’avais été infidèle l’a dénoncé pour avoir falsifié des billets d’un dollar et a été arrêté en 1935. Il s’est échappé de prison avec l’ancienne méthode consistant à nouer des draps et à pendre à travers la fenêtre de la cellule, mais a été arrêté l’année suivante et envoyé à la dure Criminel d’Alcatraz. Il y mourut en 1947. À son arrivée dans cette prison invulnérable, lorsqu’on lui demanda de remplir le formulaire de la prison, Lustig écrivit humblement dans la case où il devait mettre son métier : “Apprenti vendeur”.