L’homme qui aurait frappé Miles Teller au visage et à sa femme au cours d’autres semaines de confrontation plus tôt

Une vidéo d’une organisatrice de mariage nommée Lorrie Nielson provoquant une scène à l’extérieur d’un mariage au Four Seasons Lanai il y a plusieurs semaines est apparue en ligne. Selon TMZ, le point de vente qui a initialement signalé que Miles Teller avait été frappé et a partagé cette nouvelle séquence, les problèmes ont commencé dans le lieu lui-même, mais se sont finalement déversés dans le parking, où se trouve la vidéo, qui a été enregistrée par l’un des mariés. invités, commence. Vous pouvez voir des témoins retenir Nielson alors qu’elle s’approche du caméraman, puis elle s’exclame à l’homme qui l’accompagnait « Russell, attrapez-le ! » Ce Russell est le mari de Nielson et serait le même homme qui a attaqué Miles Teller au Monkeypod Kitchen à Maui.