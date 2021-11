L’homme qui est allé dans l’espace avec William Shatner décède dans un accident d’avion

– Bezos vient d’honorer Glen avec un message sincère sur les réseaux sociaux, se souvenant de lui comme « chaud et plein de vie ».

Jeff qualifie la mort de Glen de perte tragique et ajoute… « Glen nous a fait rire et illuminé la pièce. C’était un visionnaire et un innovateur – un vrai leader… Le monde t’a perdu trop tôt, Glen.

L’un des hommes qui sont allés dans l’espace à bord Jeff Bezos‘ Navire Blue Origin — et a été rejoint par William Shatner pendant le voyage – est décédé dans un accident d’avion.

Les autorités disent Glen de Vries est décédé jeudi dans un petit accident d’avion. De Vries et Thomas P. Fischer étaient les deux seuls impliqués et tués dans l’accident. L’avion se serait écrasé dans le comté de Sussex, dans le New Jersey… la FAA enquête toujours sur ce qui s’est passé.

Blue Origin a publié une déclaration, déclarant : « Nous sommes dévastés d’apprendre le décès soudain de Glen de Vries. Il a apporté tant de vie et d’énergie à toute l’équipe de Blue Origin et à ses coéquipiers. Sa passion pour l’aviation, son travail caritatif , et son dévouement à son métier sera longtemps vénéré et admiré. »

Comme nous l’avons signalé, Shatner faisait partie du deuxième groupe de non-astronautes à prendre son envol sur un navire soutenu par Bezos.

Le capitaine Kirk et son équipage ont décollé et atterri dans le désert du Texas le 13 octobre. Le voyage a fait de Shatner le personne la plus âgée aller dans l’espace à 90.

Avant leur fuite, Bezos, son frère marque et deux autres étaient montés dans un Blue Origin mission d’essai.

De Vries n’avait que 49 ans.

DÉCHIRURE

