L’homme qui fabrique de nouveaux jeux NES en 2021

Image : Jeux Lowtek

Alastair Low n’était même pas né lorsque la NES est sortie au Royaume-Uni. Mais il a passé une grande partie de son enfance à jouer joyeusement sur la machine à merveille 8 bits de Nintendo après en avoir acheté une pour une bouchée de pain lors d’un vide-grenier au milieu des années 90. «Je me souviens avoir obtenu une NES avec ROB et le pistolet pour trois livres dans la boîte», dit-il. « Sanglante incroyable à l’époque. » Même si la console était loin d’être actuelle, il adorait la machine. Mais lorsqu’il est passé à une Super NES, il a rencontré quelques problèmes.

Alastair souffre de dyslexie, au point de trouver un texte presque impossible à lire. « Je me souviens avoir joué à The Legend of Zelda », donne-t-il comme exemple, « mais parce que je suis vraiment dyslexique, je n’avais pas lu le nom ‘Zelda’, je me suis juste dit ‘Oh, c’est le jeu avec la couverture dorée ‘. » Lorsqu’il a ensuite obtenu Ocarina of Time sur la N64, il n’a pas réalisé qu’il faisait partie de la même série jusqu’à ce qu’il commence à jouer.

Sa dyslexie n’était pas un problème pour les jeux généralement légers de l’ère 8 bits, mais de nombreux jeux à partir de l’ère 16 bits peuvent être pratiquement injouables en raison de l’augmentation spectaculaire du nombre de mots. « Entre Atari et NES, c’est génial », dit-il, « Et puis à partir de la SNES, ils avaient tellement plus de mémoire qu’ils pouvaient y intégrer des romans. »

La montée du texte signifiait qu’Alastair devait abandonner tout espoir de jouer – ou du moins de comprendre – certains des plus grands succès du jeu, comme Final Fantasy VII. Il cite les titres Walking Dead de Telltale comme des exemples notoires de jeux avec certaines parties qui sont essentiellement impossibles pour les personnes dyslexiques, du fait qu’ils présentent régulièrement des questions à choix multiples auxquelles il faut répondre contre la montre. « Pouvoir mettre le jeu en pause à ce stade serait incroyable en tant que joueur dyslexique », dit-il. « Et vous pourriez affirmer que les joueurs non dyslexiques en profiteraient, mais qui se soucie vraiment si cela signifie que plus de gens peuvent y jouer ? Il pourrait s’agir d’un opt-in qui n’est pas activé pour tout le monde par défaut. »

Écrans de Flea de Lowtek Games ! (Images : Jeux Lowtek)

La bonne nouvelle est que certains jeux ont fait d’énormes progrès en termes d’accessibilité pour les joueurs dyslexiques. En particulier, la montée en puissance des options de synthèse vocale, où le jeu lira du texte dans les menus et d’autres options, a été une aubaine massive, a déclaré Alastair. « Assassin’s Creed Valhalla l’a fait de manière vraiment incroyable », dit-il. «Ils ont un curseur virtuel que vous pouvez déplacer, puis tout ce que vous survolez, il se lit. C’est incroyable.

Alastair a quitté son emploi chez le développeur mobile Ninja Kiwi pour fonder Lowtek Games, et une partie du travail du studio consiste à fournir des fonctionnalités d’accessibilité aux personnes dyslexiques.

De nos jours, Alastair offre des conseils à d’autres développeurs indépendants sur la façon dont ils peuvent rendre les jeux plus adaptés à la dyslexie. « La dyslexie se présente différemment selon les personnes », dit Alastair, mais il pense qu’il y a quelques choses simples que les développeurs peuvent faire pour rendre les jeux plus accessibles. En plus de présenter le dialogue sous forme d’extraits courts et pouvant être ignorés, il suggère que le texte soit en casse de phrase plutôt qu’en majuscules, et que les développeurs doivent utiliser une police sans empattement facilement lisible.

L’année dernière, Alastair a quitté son emploi chez le développeur mobile Ninja Kiwi pour fonder Lowtek Games, et une partie du travail du studio consiste à fournir des fonctionnalités d’accessibilité aux personnes dyslexiques. Alastair a développé un plug-in Unity appelé Dislectek qui permet aux développeurs d’ajouter facilement du texte adapté à la dyslexie à leurs jeux. Mais il a également créé des jeux adaptés à la dyslexie pour la console qu’il adore : la NES.

Alastair s’était intéressé à la création de jeux homebrew pendant un certain temps avant de découvrir NESmaker, un programme simple qui permet à n’importe qui de créer facilement des jeux pour la console 8 bits de Nintendo. Auparavant, il avait imaginé un concept pour un jeu dans lequel le personnage principal sautait automatiquement en permanence, et avait même fait une démo pour téléphones portables, mais maintenant il a transféré ses efforts de conception vers la NES – et Puce! est né.

« La raison pour laquelle je suis allé avec une puce, c’est parce que je pensais que les grenouilles et les lapins avaient déjà été en quelque sorte couverts dans l’industrie du jeu », explique Alastair, ajoutant qu’il ne pouvait penser qu’à un autre jeu avec une puce comme personnage principal – Puce frénétique sur la Super NES. De plus, le petit parasite s’intègre parfaitement au mécanisme « toujours en train de sauter », où le joueur guide soigneusement l’insecte sauteur au-dessus et sous des pointes mortelles dans sa quête de collecte de sang.

L’ennui forcé du verrouillage à l’échelle du pays au début de 2020 lui a donné le temps de le terminer. « COVID m’a aidé à le terminer parce que je restais la nuit à faire tout le level design », explique Alastair. « Cela a vraiment dépassé la limite : cela aurait pris beaucoup plus de temps autrement. »

COVID m’a aidé à le terminer parce que je restais la nuit à faire tout le level design. Il a vraiment dépassé les bornes : cela aurait pris beaucoup plus de temps autrement.

Mais Alastair est allé plus loin que la simple création d’un jeu NES auquel vous pouvez jouer sur PC : suite à une campagne Kickstarter réussie, il a produit une série limitée de cartouches NES réelles, afin que les joueurs puissent jouer à Flea ! sur la console d’origine (ou des équivalents modernes, comme RetroN ou Analogue NT). Mais comment faire pour fabriquer des cartouches pour une console qui a été abandonnée il y a 26 ans ?

« J’allais tout trouver moi-même : acheter les chariots sur AliExpress, acheter les cartes sur Infinite NES Lives et demander à un type appelé Frank in America d’imprimer les boîtes et les manuels », explique Alastair. « Puis j’ai réalisé que ça allait être très, très cher de tout me faire envoyer puis de les renvoyer en Amérique – parce que la majorité des gens qui achetaient les choses étaient en Amérique. Ensuite, pendant le Kickstarter, Broke Studio m’a envoyé un message, et ils pouvaient le faire tellement moins cher, et ils s’occupaient de tout aussi, comme la distribution. Broke Studio est un développeur et éditeur français fondé en 2017 pour créer et distribuer exclusivement de nouveaux jeux pour les anciennes consoles – et c’est l’une des nombreuses entreprises, comme Limited Run Games et Strictly Limited Games, qui font partie de la tendance à la relance du développement sur machines de jeux défuntes.

Même avec l’aide de Broke Studio, fabriquer le Flea n’était pas bon marché ! cartouches, qui se vendent à 50 £, ou 60 £ pour une cartouche de couleur. Même à ce prix, Alastair estime que les marges bénéficiaires sont à peu près les mêmes que pour la version numérique beaucoup moins chère du jeu. Mais il pense que les tracas liés à la fabrication de cartouches en valent la peine. Et les collectionneurs qui cherchent à les acheter ne manquent pas – Alastair lui-même pense qu’il a maintenant plus de jeux NES homebrew dans sa collection que les versions originales des années 80 et 90.

Le suivi de Low à Flea!, Ténia (Images: Lowtek Games)

Lowtek Games a suivi Flea! avec le puzzle game sur le thème disco Ténia, qui a été financé avec succès sur Kickstarter plus tôt cette année. Et Alastair prévoit d’autres jeux NES dans l’univers Flea. « Nous avons quelques idées, comme une sorte de shmup ou une sorte de truc à la Lost Vikings où vous incarnez d’autres personnages. »

Même ainsi, il reconnaît qu’il est peu probable que la création de jeux pour consoles anciennes devienne un phénomène grand public. «Je pense que ça va être un créneau. Je pense qu’il y aura beaucoup plus de gens qui commenceront à le faire, puis les Kickstarters commenceront à ralentir ou peut-être que la qualité baissera. Il suffit de quelques mauvais kickstarters pour que tout le monde y aille, ‘Non’.

Pourtant, il apprécie le renouveau du développement de jeux NES pour le moment – ​​en particulier en construisant une collection de jeux NES créés par ses contemporains. «Ça fait un peu mal à mon portefeuille. Mais il y a quelque chose dans le fait que ce soit des jeux créés par des gens que je connais. Il y a quelque chose de bien là-dedans.

Image : Jeux Lowtek