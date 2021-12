L’homme « sensationnel » de Liverpool admet que son plan pourrait conduire à la sortie d’Anfield, le FSG l’aime

Photo de Jonathan Moscrop/.

Le manager adjoint de Liverpool, Pepijn Lijnders, a admis que son plan était de redevenir manager – mais a esquivé les questions sur le remplacement de Jurgen Klopp.

Lijnders faisait en fait partie de l’équipe d’entraîneurs de Brendan Rodgers à Liverpool et n’est pas un rendez-vous de Klopp.

Klopp en est finalement venu à aimer Lijnders.

Lijnders est devenu manager du NEC Nijmegen en 2018, mais n’a duré que quelques mois au travail.

Klopp a accueilli Lijnders de retour à Liverpool à bras ouverts, faisant de lui le directeur adjoint après la sortie de Zeljko Buvac.

Lijnders, 38 ans, est très apprécié à Liverpool et organise généralement des conférences de presse pour Klopp avant les matchs de coupe.

C’est également le cas cette semaine, alors que Lijnders a affronté les médias avant le match nul de Liverpool en Coupe Carabao avec Leicester City ce soir.

Lijnders a été interrogé sur ses rêves d’avenir. Beaucoup pensent que ce sera Lijnders – et non Steven Gerrard – qui finira par remplacer Klopp.

L’Athletic affirme que les propriétaires du FSG aiment Lijnders et qu’il est tout à fait dans le coup pour remplacer Klopp en 2024.

Compte tenu de l’âge de Lijnders, il a beaucoup de temps pour devenir manager, mais il a dit au Mirror que le plan était qu’il redevienne patron un jour.

Lorsqu’on lui a demandé des réponses sur le remplacement de Klopp, Lijnders était un peu plus timide – mais ayant été qualifié de « sensationnel » par Klopp, il pourrait être l’homme qu’il faut.

« C’est le plan, c’est le plan ouais », a déclaré Lijnders. « Vous avez demandé à la direction, et Jurgen le sait. Mais ce n’est pas le moment de parler de ces choses, car j’ai un contrat jusqu’en 2024, et nous sommes au milieu de ce projet, ce beau projet.

« Le moment venu, je m’assoirai avec ma direction et je verrai les options qui s’offrent à moi, et après cela, nous déciderons. Alors définitivement, c’est le plan. L’entraîneur de Liverpool ? Je viens de répondre à ça, ce n’est pas le moment de parler de ces choses. Je vais m’asseoir avec ma direction en 2024 et ensuite nous verrons toutes les options qui sont sur la table », a-t-il ajouté.

