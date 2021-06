L’homme sur l’homme Feat. Le claviériste de Faith No More Roddy Bottum : premières apparitions en direct annoncées

HOMME SUR HOMME, le projet comportant PLUS LA FOI claviériste Roddy Bottum et son copain Joey Holman, fera ses débuts en direct le 26 août à Elsewhere Zone One à Brooklyn, New York. Mise en vente des billets vendredi 18 juin à 10h HOMME SUR HOMME se produira également au Riot Fest à Chicago le samedi 18 septembre et participera à une célébration virtuelle de la fierté, Stade de rêve, le 26 juin.

HOMME SUR HOMME a sorti son premier album éponyme le 7 mai via Disques en polyvinyle aux États-Unis et Gros monstres effrayants en Europe.

“Homme contre homme” est imprégné de distorsion indie-rock et imprégné de confiance pop gay tout en conservant le sens de l’humour acerbe et pur de Bottum et Holman les deux partagent. MAMANLes vidéoclips de élèvent leur collaboration magique à un autre niveau avec une dimension cinématographique d’un autre monde et, bien sûr, l’enjouement subversif de deux amants gays flirtant incontestablement avec leur public et l’un avec l’autre. A la sortie de leur premier single, “Papa”, leur vidéo (pleine de la paire dansant de manière séduisante dans leur slip blanc) a été retirée de Youtube pour avoir enfreint leur “politique sur le sexe et la nudité”. À ce moment, le groupe a solidifié sa visibilité politique en tant qu’artistes queer qui ne sont pas d’accord pour être réduits au silence ou retirés de l’histoire en raison de leur âge ou de leur taille. Bas Raconté Pierre roulante: “Il y a assez de représentation dans la communauté gay de jeunes beaux hommes glabres.” Roddy et JoeyL’amour des uns pour les autres et leurs propres corps, histoires et vérités sont ce qui rend ce projet si tendre et adorable.

HOMME SUR HOMMELa musique de transcende à la fois le genre ou la décennie, créant un attrait intemporel pour tant de types d’écoute. Les influences et textures variées du disque sont une méditation sur la myriade d’émotions du confinement, ainsi que sur ce moment particulier de leur propre vie, collectivement et indépendamment. Les tourbillons de shoegaze de “Stohner” transition vers les synthés à ondes carrées de “1983” avec facilité, tandis que des morceaux comme “C’est tellement amusant (d’être gay)” ouvre-nous à un nouveau type d’hymne queer pour les années 2020.

Il est difficile de ne pas être captivé par HOMME SUR HOMMEl’histoire de. Quand nous tombons dans leur monde, qui a été autoproduit avec le soutien de mix par Grammy Awardproducteur gagnant Carlos de la Garza (M83, PARAMORE, JIMMY MANGER LE MONDE) et Mike Vernon Davis (RENARDER, ARRIÈRE GRAND-PÈRE), nous assistons HOMME SUR HOMMEla profonde intensité de tomber amoureux pendant le deuil, et la collaboration épique de deux amoureux qui parcourent la carte d’un road trip COVID.

HOMME SUR HOMME est plus qu’un groupe, c’est un partenariat de deux magnifiques queers qui se sont engagés à créer un langage à la fois musical et visuel, et qui transcende ce que nous savons de la musique gay exactement au moment culturel où nous en avons besoin. En tant qu’individus, amants, fils, piliers de la communauté et êtres humains, MAMAN sont un utérus avec lequel il faut compter.