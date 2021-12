« L’homosexualité est une maladie, une névrose »

07/12/2021 à 20h31 CET

Il jusqu’ici Évêque de Saint-Sébastien, José Ignacio Munilla, désigné pour diriger le diocèse de Orihuela-Alicante pour remplacer Jésus Murgui Soriano, arrive précédé d’une multitude de controverses dues à son profil ultra-conservatrice, homophobe et anti-féministe, amplifié par son caractère médiatique, puisqu’il a propre site web et une émission de radio, il est actif sur les réseaux sociaux et a assisté à des émissions de télévision en tant qu’invité.

En effet, son arrivée à Saint-Sébastien en 2010 confronté le clergé, les hommes politiques et divers groupes sociaux.

Les religieux, convaincus que l’homosexualité est un « trouble » qui peut être guéri Avec des thérapies, il est venu assurer en 2010 dans un programme ETB1 qu’il avait aidé à « guérir » au moins trois homosexuels.

« Ils ont vu très clairement que leur homosexualité est conséquence des blessures subies dans son enfance au sein de la famille », a-t-il soutenu dans cette émission de la télévision publique basque.

Munilla défend toujours les thérapies pour « guérir l’homosexualité » et, face aux critiques reçues, il se demande : « Est-ce qu’il semble politiquement correct d’opérer sur une personne pour changer de sexe Et cela vous semble-t-il politiquement incorrect de faire une thérapie pour orienter correctement votre tendance sexuelle ? ».

A l’homosexualité, qu’il qualifie de « contre-nature », ajoute-t-il, « souvent elle passe par la pornographie », considérant qu’elle est le produit de vouloir « expérimenter » de nouvelles sensations « et puis elle y reste ».

« Plusieurs fois on devient homosexuel parce que sur la base d’une manière brutale d’avoir recherché certains actes, cela a fini par le rendre homosexuel. Parfois ce n’est pas le voleur qui fait le vol, mais le vol qui fait le voleur », explique-t-il.

La deuxième façon d’atteindre l’homosexualité, selon Munilla, passe par une « expérience inadéquate de la configuration personnelle à la puberté ». L’évêque, dans cette conférence donnée en 2018, a défendu qu’« aujourd’hui nous sommes parvenus à un consensus pour comprendre que l’homosexualité n’est pas une affaire d’hormones ou de choses comme ça, mais surtout une maladie, une névrose qui a été formé par des relations inappropriées à la puberté avec le milieu familial ».

Le nouvel évêque d’Orihuela-Alicante, citant des études d’auteurs dont il ne peut prononcer les noms, ajoute qu’« il semble qu’il y ait plus de garçons homosexuels que de lesbiennes, même si l’on pense que la malformation de l’homosexualité c’est similaire, bien qu’il y ait plus d’études sur le mâle « .

Munilla affirme que « dans la grande majorité des cas, un homosexuel a eu un relation houleuse avec son père et il s’est réfugié chez la mère, voyant en elle une surprotection et ayant avec elle une sorte d’attachement affectif formidable qui se termine dans certains cas par une pointe érotique ».

Pour Munilla le divorce est « immoral » car un enfant a « le droit d’avoir un père et une mère ». Il considère également que tout processus lié à la fécondation in vitro.

Concernant l’adoption d’enfants par des couples homosexuels, l’évêque affirme qu’il s’agit « d’une forme de pression » qu’ils exercent « pour être reconnus dans la société en toute égalité » et ajoute que « Les expériences se font avec du soda, pas avec des enfants ».

Dans un de ses écrits, le prêtre demande à ses ouailles de se demander : « Ai-je assumé sans critique les postulats de la soi-disant « idéologie du genre », homosexualité ou féminisme radical ?« .

Il est également venu affirmer que « peu de gens osent dire que le système de retraite n’est pas soutenable si la natalité n’est pas réactivée », et pour cela « il faut protéger la dignité des femmes dans leur maternité », concluant que » les féminisme de genre c’est le suicide de la propre dignité féminine ».

Munilla est co-auteur, avec Begoña Ruiz Pereda, du livre « Le sexe avec l’âme et le corps », où vous rayez le masturbation de « violence sur le corps, parce qu’elle essaie d’en tirer du plaisir, sans vivre en échange la vérité de l’amour qui lui donne sens ».

Dans un autre passage de l’ouvrage, il postule qu’« il n’y a pas de rapports sexuels sûr : la protection n’est pas égale à la sécurité. Les plus de 100 000 avortements pratiqués chaque année en Espagne en attestent. « De plus, selon lui, « ils banalisent l’acte ».

« Une personne, du fait qu’elle est une femme, sera cyclique et aura des processus hormonaux spécifiques en relation avec sa fertilité. Elle peut être plus sensible ou susceptible, à certains cela donne pour l’activité ou pour le nettoyage, ils se sentent plus ou moins vitaux », recueille également la publication précitée.

Sur ton compte Twitter, qui est suivi par près de 70 000 personnes, a également lancé des messages très controversés. De l’égalisation à réfugiés avec des terroristes pour en parler Avortement comme un « holocauste féminin » pour suggérer que nous vivons dans un dictature:

Aux violences sexistes faites aux femmes s’ajoute l’holocauste féminin de l’avortement sélectif. Dans le monde des dizaines de millions de femmes nous manquent !… L’avortement est un objectif du diable au féminisme radical, contre les femmes elles-mêmes. pic.twitter.com/0R046UfHId – José Ignacio Munilla (@ObispoMunilla) 6 mars 2018

Devinez, devinez ! : Laquelle de ces deux images a été censurée en Espagne aujourd’hui, et laquelle a été récompensée ? #LibertéReligieux #RespetaMiFe pic.twitter.com/CNgdI84I1r – José Ignacio Munilla (@ObispoMunilla) 28 février 2017

Le cardinal Cañizares a été insulté pour nous avoir alerté du danger. Que de leçons l’histoire nous donne ! #PrayForPeace pic.twitter.com/ttfY1gVeiC – José Ignacio Munilla (@ObispoMunilla) 14 novembre 2015

Ces déclarations incroyables révèlent le caractère moral de ceux qui sont capables de compromettre et de manipuler le Pape dans l’intention de laver leur conscience entachée du sang de tant de vies innocentes injustement éliminées… pic.twitter.com/byegaTdYBd – José Ignacio Munilla (@ObispoMunilla) 30 octobre 2021